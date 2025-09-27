به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد با انتقاد شدید از رژیم صهیونیستی، خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه این رژیم به دلیل «نقض آشکار قوانین بین‌المللی و تجاوز به حاکمیت کشورها» شد.

وی تأکید کرد: جامعه جهانی امروز با مسائل حیاتی روبه‌رو است که نیازمند همبستگی، مسئولیت‌پذیری و همکاری مشترک است.

وی با اشاره به مسئله فلسطین خاطرنشان کرد: «مسأله فلسطین باید در اولویت تمامی مباحث ما قرار گیرد. اکنون زمان پایان اشغالگری و تحقق راه‌حل دو دولتی برای پایان دادن به دهه‌ها درگیری و محرومیت فرا رسیده است.»

وزیر خارجه عمان تصریح کرد: «به رسمیت شناختن دولت فلسطین در این مقطع حساس مهم‌ترین گام در مسیر حل عادلانه مناقشه است و نشان‌دهنده پایبندی جامعه جهانی به راهکار دو دولتی خواهد بود.»

وی با انتقاد از رویکرد رژیم صهیونیستی گفت: «اسرائیل همچنان به بی‌اعتنایی به درخواست‌های جامعه جهانی ادامه می‌دهد و از ورود به گفت‌وگویی جدی که به راه‌حلی جامع و عادلانه منجر شود، سر باز می‌زند و تداوم سیاست استفاده از زور و ساکت کردن صدای عقلانیت، اعتبار نظام بین‌الملل را با تهدید جدی روبه‌رو می‌سازد.»

وزیر امور خارجه عمان از جامعه جهانی خواست اقداماتی عملی برای محدود کردن توان رژیم اسرائیل در ادامه سیاست‌های «نسل‌کشی، تخریب سرزمین فلسطین، محاصره و گرسنه‌داشتن مردم این کشور» اتخاذ کند.

وی همچنین پیشنهاد راه‌اندازی یک کارزار جهانی مسالمت‌آمیز برای رفع محاصره و پایان دادن به ظلم علیه ملت و تأسیس دولت مستقل فلسطین را مطرح کرد.

وزیر امور خارجه عمان در ادامه بر همبستگی کشورش با قطر تأکید کرده و حمایت مسقط از اقدامات دوحه برای حفظ امنیت ملی‌اش و محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به این کشور را اعلام کرد.

وی در پایان با اشاره به افزایش بحران‌های جهانی و ناتوانی جامعه بین‌الملل در مهار منازعات هشدار داد که تداوم این وضعیت تهدیدی جدی برای صلح و امنیت جهانی است.