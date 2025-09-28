  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۶ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۵

پذیرش دانشجوی پرستاری در مؤسسات «هلال» و «وارستگان» لغو شد

پذیرش دانشجوی پرستاری در مؤسسات «هلال» و «وارستگان» لغو شد

معاون پرستاری وزارت بهداشت، از لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در دو موسسه «هلال» و «وارستگان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، عباس عبادی، با اشاره به دغدغه‌های جامعه پرستاری، مجمع تشکل‌های پرستاری و دانشجویان در زمینه کیفیت آموزش و صیانت از حقوق مردم، اظهارداشت: با دستور مستقیم وزیر بهداشت و همراهی معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مقرر شد پذیرش دانشجو در موسسه هلال لغو شود و مجوز پذیرش موسسه وارستگان نیز برای سال آینده لغو گردد.

وی افزود: این تصمیم در چارچوب ملاحظات قانونی و با هدف ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی اتخاذ شد و در ادامه مورد تصویب نهایی شورای گسترش خواهد گرفت.

عبادی با تاکید بر اینکه هیچ حقی از دانشجویان تضییع نخواهد شد، خاطرنشان کرد: دانشجویانی که امسال در این موسسات پذیرفته شوند، به سایر دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه آزاد منتقل خواهند شد تا روند تحصیل آنان بدون مشکل ادامه یابد.

کد خبر 6604043
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها