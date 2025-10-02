به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای اخیر معاون پرستاری وزیر بهداشت از لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در دو موسسه «هلال» و «وارستگان» خبر داد و گفت: پذیرفته‌شدگان امسال با توافق، به دانشگاه‌های دیگر از جمله دانشگاه آزاد منتقل خواهند شد.

حمید اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد لغو پذیرش دانشجوی پرستاری در دو موسسه گفت: هر رشته‌ای برای اینکه در یک دانشگاه یا مؤسسه راه‌اندازی شود، مسیر قانونی و ضوابط و کار کارشناسی مشخصی دارد. بالعکس برای لغو پذیرش نیز باید همین مسیر طی شود. ابتدا بورد و دبیرخانه مربوطه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد؛ امکانات، زیرساخت‌ها، شاخص‌های علمی و تعداد اعضای هیئت علمی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس موضوع در شورای گسترش مطرح می‌شود و در صورت موافقت، مجوز قانونی برای راه‌اندازی رشته و پذیرش دانشجو صادر می‌شود.

مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت افزود: البته قبل از صدور مجوز رشته، خود مؤسسه باید مجوزهای لازم را از شورای گسترش آموزش پزشکی وزارت بهداشت دریافت کند؛ بنابراین روند به این صورت است که ابتدا مجوز مؤسسه صادر می‌شود و بعد به‌تدریج مجوز رشته‌ها داده می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: بنابراین اگر قرار باشد رشته‌ای متوقف یا لغو شود، باز هم باید همین مسیر قانونی در وزارت بهداشت طی شود و شورای گسترش به عنوان مرجع قانونی تصمیم‌گیری کند که آیا پذیرش دانشجو ادامه یابد یا متوقف شود.

اکبری با بیان این‌که ملاک معاونت آموزشی و کلاً وزارت بهداشت نیز همین روال قانونی است، ادامه داد: در روزهای اخیر نیز موافقتی از معاونت آموزشی در مورد این‌که تغییری برای موسسه‌ای ایجاد شود، اعلام نشده است.

وی در مورد پذیرش دانشجوی پرستاری در ۲ موسسه مذکور گفت: برای موسسه هلال احمر نظر کلی وزارت بهداشت توقف پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی پرستاری بوده و در مورد موسسه وارستگان، موضوع در شورای گسترش مطرح و بررسی خواهد شد.