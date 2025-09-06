  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۱

اعتراض نظام پرستاری به تصمیمات وزارت بهداشت

رئیس کل سازمان نظام پرستاری، در نامه ای به معاون آموزشی وزارت بهداشت؛ مراتب اعتراض جامعه پرستاری نسبت به برخی تصمیمات این وزارتخانه را گوشزد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نظام پرستاری، احمد نجاتیان، در نامه‌ای به معاون آموزشی وزارت بهداشت، با اعلام افزایش ۸۰۰ درصدی آموزش پرستار در یک دهه اخیر، عنوان داشت: افزایش غیر کارشناسی ظرفیت پذیرش دانشجوی پرستاری، تمامی دستاوردهای ایران در یک صد ساله اخیر در مورد تربیت پرستار در مراکز آکادمیک و دانشگاهی را زیر سوال می‌برد.

وی افزود: میزان آموزش پرستار در دانشکده‌های پرستاری امروز حدود سه برابر میزان جذب است و کمبود پرستار در بیمارستان‌ها ناشی از عدم توانایی دولت در جذب، استخدام و نگهداشت پرستار است و نه کمبود آموزش دانشجو.

نجاتیان تاکید کرد: متأسفانه امسال در دفترچه کنکور شاهد ایجاد کد رشته‌هایی برای تربیت کارشناس پرستاری در دو بیمارستان و یک مرکز آموزش عالی غیر انتفاعی یا خصوصی و یک مرکز آموزش جامع علمی و کاربردی دارای مجوز از وزارت علوم هستیم. این اقدام تمامی دستاوردهای ایران در یک صد سال اخیر در مورد تربیت پرستار در مراکز آکادمیک و دانشگاهی را زیر سوال می‌برد.

وی خاطرنشان کرد: این گونه تصمیم گیری‌ها در حالی که کشور با ظرفیت مازاد بر نیاز آموزشی پرستار مواجه است اگر ناشی از تضاد منافع نباشد ناشی از یک سو تصمیم گیری و عدم توجه به واقعیت‌هاست.

رئیس‌کل سازمان نظام پرستاری افزود: همچنان در برخی از استان‌ها با تائید برخی دفاتر در حوزه معاونت آموزشی، شاهد افتتاح مدارس بهیاری جدید هستیم که این مسئله مورد اعتراض جامعه بهیاری نیز قرار گرفته است. بنابراین، سازمان نظام پرستاری خواستار توقف صدور مجوز آموزش پرستار بیمارستانی، آموزش پرستار در مراکز غیر انتفاعی و توقف صدور مجوز مدارس بهیاری است.

حبیب احسنی پور

