  1. جامعه
  2. شهری
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۳۶

انتقاد رئیس شورای شهر از برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول

انتقاد رئیس شورای شهر از برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول

رئیس شورای شهر تهران با اشاره به برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول گفت: این موضوع همزمان با آغاز بازگشایی مدارس سبب ترافیک و بروز مشکل برای شهروندان شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ۱۰ نفر از اعضای شورای برای کمیته‌های ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب می‌شوند، اظهار کرد: آیین نامه‌های مالی شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری نیز در جلسه امروز بررسی و تصویب خواهد شد. لایحه سازمان گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی همچنین تصریح کرد: آیین‌نامه‌های شرکت‌ها از قبل وجود داشته و برخی نیز بر اساس آیین‌نامه شهرداری عمل می‌کردند. امروز آیین‌نامه واحدی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها تصویب می‌شود.

چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بین‌المللی، خاطرنشان کرد: این موضوع یک معضل است؛ از روز اول مهرماه ترافیک متراکم‌تر شده اما در اوج ترافیک سال، نمایشگاه الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاه‌ها پیش بینی شده در تاریخ و محل نا مناسب برگزار می شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. ما از سمت کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عده‌ای اینگونه به مردم آسیب می‌زنند و مشکل ایجاد می‌کنند. من برای آنها متاسفم و به نظر می‌رسد باید از راه دیگری وارد شد.

کد خبر 6604110

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها