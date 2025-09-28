انتقاد رئیس شورای شهر از برگزاری نمایشگاه در خیابان سئول

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ۱۰ نفر از اعضای شورای برای کمیتههای ۱۰ گانه کمیسیون ماده ۱۰۰ انتخاب میشوند، اظهار کرد: آیین نامههای مالی شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداری نیز در جلسه امروز بررسی و تصویب خواهد شد. لایحه سازمان گردشگری نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی همچنین تصریح کرد: آییننامههای شرکتها از قبل وجود داشته و برخی نیز بر اساس آییننامه شهرداری عمل میکردند. امروز آییننامه واحدی برای شرکتها و سازمانها تصویب میشود.
چمران با اشاره به برگزاری نمایشگاه الکامپ در محل نمایشگاه بینالمللی، خاطرنشان کرد: این موضوع یک معضل است؛ از روز اول مهرماه ترافیک متراکمتر شده اما در اوج ترافیک سال، نمایشگاه الکامپ که یکی از پربازدیدترین نمایشگاهها پیش بینی شده در تاریخ و محل نا مناسب برگزار می شود.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: اینکه اصرار دارند مردم را آزار دهند بحثی است که باید مورد بررسی قرار بگیرند. ما از سمت کشورهای خارجی تحت فشار هستیم و در داخل هم عدهای اینگونه به مردم آسیب میزنند و مشکل ایجاد میکنند. من برای آنها متاسفم و به نظر میرسد باید از راه دیگری وارد شد.
