به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حیدری، در جریان بازدید میدانی از پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی در منطقه مسکن مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: سالن مدیریت بحران و سالن چندمنظوره این منطقه، از جمله پروژه‌هایی هستند که به دلیل مشکلات اجرایی و کمبود اعتبارات، سال‌ها نیمه‌تمام باقی مانده بودند اما با تأمین اعتبار از محل ارزش افزوده و هماهنگی‌های لازم، روند تکمیل آن‌ها آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها با هدف ارتقای زیرساخت‌های خدماتی و افزایش تاب‌آوری شهری در دستور کار قرار گرفته‌اند، افزود: سالن مدیریت بحران با توجه به جمعیت بالای این منطقه، نقش مهمی در مدیریت شرایط اضطراری ایفا خواهد کرد و در مواقع عادی نیز با نظارت فرمانداری می‌تواند برای فعالیت‌های ورزشی و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

حیدری همچنین با اشاره به ویژگی‌های سالن چندمنظوره، گفت: این سالن با زیربنای ۲۴۰۰ مترمربع و ظرفیت بیش از هزار نفر، مجهز به سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی مدرن، اتاق رختکن، فضاهای اداری و سایر امکانات زیرساختی است.

فرماندار پاکدشت ادامه داد: پروژه‌هایی که امروز در دست اقدام قرار گرفته‌اند، سال‌ها به دلیل نبود انشعابات و ناتمام ماندن محوطه‌سازی رها شده بودند، به‌طوری‌که برخی از فضاها حتی دچار آسیب و سرقت شده‌اند. اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته در دولت چهاردهم، پروژه‌ها مجدداً فعال شده و عملیات اجرایی آن‌ها با حضور پیمانکار در حال انجام است.

وی در ادامه به پروژه خیابان ۳۰ متری شرقی در این منطقه اشاره کرد و گفت: این مسیر با طول تقریبی ۳۲۰۰ متر و عرض ۱۴ متر، شامل عملیات جدول‌گذاری، زیرسازی، آسفالت و نصب روشنایی است که بخشی از آن اجرا شده و ادامه آن نیز با جدیت دنبال می‌شود.

حیدری با تأکید بر اینکه پروژه‌های عمرانی مسکن مهر امام رضا (ع) سرمایه‌ای برای نسل آینده هستند، خاطرنشان کرد: تکمیل و نگهداری از این پروژه‌ها باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد تا خانواده‌ها، جوانان و بانوان منطقه از خدمات آن‌ها بهره‌مند شوند.