  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۲۰

۹۲ کیلومتر راه روستایی در سیستان و بلوچستان احداث شد

۹۲ کیلومتر راه روستایی در سیستان و بلوچستان احداث شد

زاهدان - مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان از احداث ۹۲ کیلومتر راه روستایی در حوزه تحت پوشش طی نیمه نخست سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کُرد گفت: از ۹۲ کیلومتر راه روستایی احداث شده در استان سیستان و بلوچستان، ۳۸ کیلومتر به‌صورت امانی و با استفاده از توان ماشین‌آلات راهداری این اداره‌کل و ۵۴ کیلومتر نیز به‌صورت پیمانی اجرا شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه راه‌های روستایی به عنوان شریان‌های حیاتی توسعه مناطق کم‌برخوردار، نقش مهمی در دسترسی پایدار، رونق اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان ایفا می‌کنند افزود: سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از پهناورترین استان های کشور، دارای پراکندگی بالای سکونتگاه‌های روستایی است و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در این بخش از اولویت‌های اصلی این اداره کل به‌شمار می‌رود.

کد خبر 6604149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها