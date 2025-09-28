۹۲ کیلومتر راه روستایی در سیستان و بلوچستان احداث شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب کُرد گفت: از ۹۲ کیلومتر راه روستایی احداث شده در استان سیستان و بلوچستان، ۳۸ کیلومتر بهصورت امانی و با استفاده از توان ماشینآلات راهداری این ادارهکل و ۵۴ کیلومتر نیز بهصورت پیمانی اجرا شده است.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه راههای روستایی به عنوان شریانهای حیاتی توسعه مناطق کمبرخوردار، نقش مهمی در دسترسی پایدار، رونق اقتصادی و ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان ایفا میکنند افزود: سیستان و بلوچستان به عنوان یکی از پهناورترین استان های کشور، دارای پراکندگی بالای سکونتگاههای روستایی است و توسعه زیرساختهای ارتباطی در این بخش از اولویتهای اصلی این اداره کل بهشمار میرود.
