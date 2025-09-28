  1. استانها
۶ مهر ۱۴۰۴، ۹:۲۰

بیگلری: زنان پرچمداران انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده‌اند

بندرعباس- مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان گفت: زنان پرچمداران انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نرجس بیگلری با بیان اینکه زنان نقش محوری در انتقال فرهنگ مقاومت و تربیت نسل‌های آینده دارند، اظهار کرد: حضور دو بانوی شاخص لبنانی در هرمزگان، یادآور نقش بی‌بدیل زنان در لبنان و فلسطین و الگویی الهام‌بخش برای بانوان ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در کنار ملت‌های مظلوم لبنان و فلسطین ایستاده و این‌گونه مراسم، فرصتی برای تعمیق پیوندهای فرهنگی و مردمی میان دو جبهه است.

مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به حضور کاروان صمود در هرمزگان گفت: این اجتماعات مردم نشان داد که نام و راه شهیدان مقاومت همچنان زنده و الهام‌بخش امت اسلامی است.

