به گزارش خبرگزاری مهر، نرجس بیگلری با بیان اینکه زنان نقش محوری در انتقال فرهنگ مقاومت و تربیت نسل‌های آینده دارند، اظهار کرد: حضور دو بانوی شاخص لبنانی در هرمزگان، یادآور نقش بی‌بدیل زنان در لبنان و فلسطین و الگویی الهام‌بخش برای بانوان ایرانی است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران همواره در کنار ملت‌های مظلوم لبنان و فلسطین ایستاده و این‌گونه مراسم، فرصتی برای تعمیق پیوندهای فرهنگی و مردمی میان دو جبهه است.

مسئول امور بانوان دفتر نماینده ولی فقیه در هرمزگان با اشاره به حضور کاروان صمود در هرمزگان گفت: این اجتماعات مردم نشان داد که نام و راه شهیدان مقاومت همچنان زنده و الهام‌بخش امت اسلامی است.

