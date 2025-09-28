رئیس جهاد کشاورزی ایلام:۵ هزار تن برنج در سیروان برداشت می شود

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار مرد: همزمان با آغاز فصل پاییز، برداشت محصول برنج در شهرستان سیروان به عنوان قطب تولید این محصول در استان ایلام، با تولید سالانه بیش از پنج تن انواع برنج آغاز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام، با اعلام این خبر، فصل برداشت را بهترین لحظه زندگی کشاورزان دانست و اظهار داشت: از اول مهرماه کار برداشت آغاز شده و تا پایان مهرماه به اتمام خواهد رسید.

وی بیان کرد: شهرستان سیروان با یک هزار و ۵۰۰ هکتار سطح زیر کشت، بزرگترین مزارع برنج استان ایلام را در خود جای داده است، این منطقه با تولید سالانه بیش ازپنج هزار تن انواع برنج سفید، نقش مهمی در تامین نیاز استان و حتی کشور ایفا می‌کند.

عزیزان با اشاره به تنوع ارقام برنج در این منطقه، افزود: در سیروان پنج نوع برنج از جمله هاشمی، عنبر و شمشیر تولید می‌شود که هر کدام عطر و طعم خاص خود را دارند.

وی همچنین به مدیریت منابع آبی در شرایط کمبود بارش و چگونگی کشت برنج توسط کشاورزان اشاره کرد و گفت: کشاورزان منطقه با دانش و تجربه خود، حتی در شرایط کمبود بارش، توانسته‌اند کشت برنج را مدیریت کنند.