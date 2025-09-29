به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و مشاور رسانهای رویداد، فستیوال موسیقی «کاوان» در جزیره قشم برگزار میشود. این فستیوال در ۲ بخش برنامهریزی شده که پنج روز نخست آن شامل اجراهای موسیقی محلی و گروههای کوچک است که اجراها و شب نشینیهایی با پس زمینه خلیج فارس که موسیقی زنده روی لنج، تور ستارهشناسی، ورکشاپ صنایع دستی، ورکشاپ خوراکیها و غذاهای اصیل جنوب و تفریحات و کمپینگ با محوریت فرهنگ جزیره قشم را شامل میشود.
در بخش دوم این فستیوال که در هفت روز پایانی برنامهریزی شده، چهرههای موسیقی ایران کنسرتهای بزرگ ۱۰۰۰ نفره را در فضای باز روی صحنه میبرند.
بازارچه دائمی صنایع دستی و خوراکی، تورهای طبیعت گردی، ورزشهای آبی، تجلیل از چهرههای فرهنگی و هنری جنوب ایران و ... از دیگر بخشهای این فستیوال موسیقی و هنر است.
برگزاری این فستیوال را تشکلی خصوصی شامل اقامتگاه داران و فعالان گردشگری جزیره قشم و اهالی روستاهای غرب جزیره بر عهده گرفتهاند که شکلی جدید در برگزاری فستیوال در بخش خصوصی است.
فستیوال «کاوان» با الهام از واژههای «ابرکاوان» یادآور نام قدیمی و تاریخی جزیره قشم و «کاروان» به معنی حرکت جمعی و نماد سفر، شکل گرفته است.
حمید خسروبیگی مدیر برگزاری فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در جزیره قشم است و محمد آزاد نیز به عنوان دبیر این رویداد معرفی شده است که از ۲۰ مهر تا ۲ آبان برگزار میشود.
جدول اجراهای هنرمندان و خوانندهها و گروههای فستیوال «کاوان» قشم در روزهای آینده میشود.
