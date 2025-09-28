به گزارش خبرنگار مهر، رسول روشن چسلی رئیس هیئت مرکزی اجرایی انتخابات سازمان روانشناسی و مشاوره‌ای کشور در نشست خبری ستاد مرکزی انتخابات پنجمین دوره شورای مرکزی و هیأت بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور حضور پیدا کرد و گفت: انتخابات سازمان روانشناسی و مشاوره کشور با تشکیل هیئت اجرایی در هیئت نظارت آغاز شد. جلسات متعدد و گسترده‌ای، به ویژه در فصل تابستان، برگزار شد تا روند برگزاری انتخابات به‌درستی برنامه‌ریزی و اجرا شود. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این دوره، مشخص شدن تقویم برگزاری انتخابات و تعیین نحوه اجرای آن بود.

روشن چسلی ادامه داد: ستاد انتخابات پس از بررسی دقیق و مشورت با کارشناسان وزارت کشور، وزارت بهداشت و همچنین نهادهای خارج از سازمان، مزایا و معایب برگزاری انتخابات حضوری و الکترونیکی را ارزیابی کرد. در نهایت، تصمیم بر آن شد که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار شود تا سهولت، دقت و امنیت در فرآیند رای‌گیری افزایش یابد.

وی افزود: تا کنون، حدود ۲۸۹ نفر پرونده خود را برای شرکت در انتخابات از مرحله اجرایی به هیئت نظارت ارسال کرده‌اند. از این تعداد، حدود ۴۲ نفر ثبت‌نام خود را تکمیل کردند. همچنین، از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، شش نفر روانشناس به عنوان کاندیدا معرفی شده‌اند که توسط اعضای مشاور انتخاب خواهند شد.

روشن چسلی اظهار کرد: در بخش مشاوران نیز، تعداد ۵۷ نفر ثبت‌نام کردند که پس از بررسی مدارک، ۵۵ نفر تایید شده‌اند. همچنین، در بخش بازرسان انتخابات، ۴۰ نفر ثبت‌نام کردند و مدارک آن‌ها در حال بررسی نهایی توسط مسئولان وزارت کشور، وزارت علوم و وزارت بهداشت است.

وی گفت: این روند نشان‌دهنده اهتمام سازمان روانشناسی و مشاوره کشور به برگزاری انتخاباتی شفاف، منظم و الکترونیکی است که بتواند نمایندگان شایسته‌ای را به شورای مرکزی چهارم این سازمان معرفی کند. اطلاعات بیشتر و به‌روزرسانی‌ها در دسترس عموم قرار خواهد گرفت‌.

در ادامه نشست، حمید پیروی دبیر اجرایی مرکزی انتخابات پنجم نظام روانشناسی و مشاوره کشور، گفت: پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره روز جمعه ۱۸ مهرماه برگزار می‌شود. این انتخابات پس از وقفه‌ای پنج ساله، بار دیگر به دلیل اهمیت حیاتی سلامت روان در جامعه برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: آخرین انتخابات این سازمان در سال ۱۳۹۴ برگزار شد که دوره چهارم نام داشت. پس از آن، به دلایلی از جمله شیوع ویروس کرونا و مشکلات اداری، انتخابات به تعویق افتاد و انتخابات سال ۱۳۹۹ به دلیل رای دیوان عدالت اداری لغو شد. اکنون سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره با هدف تقویت جایگاه سلامت روان در جامعه و حمایت از مطالبات صنفی و حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران، انتخابات پنجم را برگزار می‌کند.

پیروی اذعان کرد: اهمیت این انتخابات فراتر از یک رویداد صنفی است و مسیر آینده سلامت روان کشور را رقم می‌زند. حضور سازمانی مقتدر و فعال می‌تواند به بهبود شرایط سلامت روان در جامعه کمک کند؛ موضوعی که نمونه آن را در دوران جنگ تحمیلی و پیامدهای آن بر سلامت روان جوانان مشاهده کرده‌ایم. اعضای منتخب سازمان وظیفه دارند مطالبات حوزه سلامت روان را از دولت و سیاست‌گذاران پیگیری کنند و نقشی موثر در ارتقای وضعیت روانی جامعه داشته باشند.

وی افزود: در این دوره از انتخابات، ۴۵۷ نفر برای ثبت‌نام اقدام کردند که از این میان، ۲۸۹ نفر مدارک کامل و تایید شده ارائه دادند. نسبت به دوره قبل که ۲۴۹ داوطلب داشت، شاهد افزایش ۱۷ درصدی تعداد ثبت‌نام‌کنندگان هستیم. اگرچه بیش از نیمی از اعضای سازمان نظام روان‌شناسی را بانوان تشکیل می‌دهند، اما ۷۷ درصد داوطلبان مرد و ۲۳ درصد زن هستند. امید می‌رود در دوره‌های آتی، حضور و مشارکت بانوان در سطوح بالای مدیریتی و کاندیداتوری افزایش یابد.

پیروی تصریح کرد: از میان داوطلبان، ۴۲ درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و ۵۸ درصد دارای مدرک دکترا هستند. چهل و هشت و سه درصد میانگین سن داوطلبان بوده و حدود ۵۵ درصد داوطلبان بین ۳۰ تا ۴۹ سال سن دارند، که نشان‌دهنده حضور فعال جوانان در این عرصه است، همچنین درصدی از داوطلبان بالای ۵۰ سال هستند.

وی همچنین اظهار داشت: از فردا، تبلیغات انتخاباتی آغاز خواهد شد و دستورالعمل مربوطه به داوطلبان ابلاغ شده است. تبلیغات تا ساعت ۲۴ و تا تاریخ ۱۶ مهر ادامه خواهد داشت، تا داوطلبان بتوانند با رقابتی سالم و سازنده برنامه‌های خود را ارائه دهند.

وی ادامه داد: فرایند رای‌گیری روز ۱۸ مهر به صورت الکترونیکی از ساعت ۸ صبح برگزار می‌شود. این انتخابات با نظارت کامل شورای مرکزی و با حضور ناظران فنی و اطلاعاتی، در اتاق سرور ایزوله و امن برگزار خواهد شد تا امانتداری کامل نسبت به آرای اعضا حفظ شود.

پیروی اظهار داشت: در این انتخابات، به ازای هر ۳۲ داوطلب روان‌شناس، یک نفر، هر ۱۲ داوطلب مشاور، یک نفر و از هر ۱۳ داوطلب بازرسان، یک نفر انتخاب خواهد شد و این فرصت مناسبی است تا اعضای سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، نمایندگانی شایسته و توانمند را برای پیشبرد اهداف حرفه‌ای و ارتقای سلامت روان جامعه انتخاب کنند.

وی اعلام کرد: با توجه به اهمیت سلامت روان به ویژه در شرایط کنونی جامعه، برگزاری این انتخابات می‌تواند گامی موثر در جهت تقویت سازمان نظام و تحقق مطالبات روان‌شناسان و مشاوران کشور باشد. حضور گسترده و مشارکت فعال اعضا در انتخابات، ضامن موفقیت این رویداد و ارتقای جایگاه حرفه روان‌شناسی در ایران خواهد بود.