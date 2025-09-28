  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۵

حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به یک کشتی حمل گاز LPG

وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که چند روز پیش رژیم‌صهیونی با پهپاد به یک کشتی حمل LPG حمله کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از NDTV، محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X توییتر سابق، اعلام کرد که چند روز پیش رژیم صهیونی به یک کشتی حمل LPG که کاپیتان و ۲۳ نفر دیگر از خدمه آن پاکستانی بودند در ساحل یمن حمله کرده است.

این کشتی پیشتر توسط نیروهای مقاومت یمنی توقیف شده بود و در نزدیکی بندر رأس عیسی در این کشور قرار داشت.

به گفته وزیر کشور پاکستان حمله رژیم صهیونیستی به انفجار مخزن LPG در این کشتی منجر شد اما خدمه آن توانستند آتش سوزی آنرا مهار کنند و نیروهای انصار الله نیز سپس این کشتی را آزاد کردند.

به گفته نقوی، این کشتی هم اکنون از آبهای یمن خارج شده و در کنار ۲۴ خدمه پاکستانی ۲ خدمه دیگر آن اهل سریلانکا و یکی دیگر نیز اهل نپال بوده است.

به گزارش مهر، از زمان آغاز جنگ در غزه نیروهای مقاومت یمن در حمایت از مردم این باریکه و فلسطین بارها با رژیم صهیونیستی درگیر شده و ضربات جدی به اقتصاد آن وارد کرده اند.

در پی تدابیر نیروهای انصار الله یمن تجارت خارجی صهیونیست ها تقریباً فلج شده و فعالیت بنادر و فرودگاه های این رژیم هم تا حد زیادی مختل شده است.

