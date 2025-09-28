به گزارش خبرگزاری مهر، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با حضور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، در پنجمین دوره رویداد «تینواستارز» میزبان رقابت ۲۸ تیم دانش‌آموزی منتخب از سراسر کشور بود. این رویداد با هدف شناسایی و پرورش نسل آینده کارآفرینان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات برگزار شد و بیش از ۹۰ دانش‌آموز از ۲۰ استان و ۲۴ شهر کشور در آن حضور یافتند.

وی در جریان این بازدید، حضور در نمایشگاه الکامپ را فرصت ارزشمندی برای آشنایی با آخرین وضعیت زیست‌بوم فناوری اطلاعات دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم برای دولت چهاردهم، موضوع زنان و عدالت جنسیتی است. با این حال، نگاه دولت به زنان صرفاً حمایت از زنان سرپرست خانوار نیست، زنان نیمی از سرمایه فکری و تخصصی جامعه هستند.

وی با بیان اینکه هدف ما سرمایه‌گذاری بر توانمندی‌های زنان است، اظهار داشت: یکی از جدی‌ترین مسائل، بیکاری زنان در بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی است. در حالی که در دستگاه‌های دولتی تقریباً عدالت جنسیتی برقرار است و حدود ۴۸ درصد کارکنان زن و ۵۲ درصد مرد هستند، در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان تنها ۸ تا ۱۲ درصد توسط زنان اداره می‌شود. هدف‌گذاری ما رساندن این رقم به حداقل ۳۰ درصد است و در این مسیر با معاونت علمی و وزارت علوم همکاری داریم.

معاون رئیس‌جمهور در ادامه، با اشاره به موانع کارآفرینی زنان تصریح کرد: یکی از مشکلات مهم، نداشتن وثایق بانکی برای دریافت تسهیلات است. در دولت برنامه‌ای تدوین شده که بر اساس آن، اگر زنان سرپرست خانوار در دهک‌های یک تا پنج متقاضی وام اشتغال باشند اما نتوانند وثیقه ارائه کنند، معاونت زنان ضامن آنها می‌شود.

بهروزآذر با تاکید بر ضرورت ارتقای خودباوری و توان مدیریتی از سوی زنان خاطرنشان کرد: بسیاری از زنان در عرصه‌های تخصصی و هنری بسیار توانمند هستند، اما در پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی تردید دارند که بخشی از آن ناشی از کمبود آموزش مهارتی در دوران نوجوانی و جوانی است.

وی با بیان اینکه دیدن نوجوانان خلاق و ایده‌پرداز در این نمایشگاه برای من انرژی‌بخش بود، عنوان کرد: قول می‌دهم فاصله‌ای میان ما و شما ایجاد نشود و همه تلاشم را برای کاهش فاصله‌ها و حمایت از ایده‌های نوآورانه نسل جوان به کار گیرم.

در حاشیه این بازدید، دانش‌آموزان شرکت‌کننده دغدغه‌هایی همچون دسترسی به اینترنت و آموزش فناوری اطلاعات در شهرستان‌ها و موانع توسعه ایده‌های خلاقانه خود را با معاون رئیس‌جمهور در میان گذاشتند.

این دوره از رقابت‌های تینواستارز در حوزه‌هایی چون هوش مصنوعی، فناوری‌های مالی (فین‌تک)، اینترنت اشیاء، سلامت دیجیتال، بازی‌سازی، گردشگری، اپلیکیشن‌های اجتماعی و امنیت سایبری برگزار شد و تیم‌هایی از شهرهای مرودشت، ساری، رشت، بیرجند، زابل، قم، قشم، بندر سیریک، بم و خرم‌آباد در آن حضور داشتند.