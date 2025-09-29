بانوی مبارز؛ روایت شکوه زنانی که حماسه را زندگی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پاسداشت مقام والای بانوان حماسه‌ساز، آیین «بانوی مبارز» با رویکرد تجلیل از زنان شاخص در عرصه دفاع مقدس برگزار شد.

این مراسم با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی و با مشارکت نهادهای مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، مجموعه بانوان پیشرو، شهرداری منطقه ۱۳ و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران شد.

در این آیین، از ۱۰ بانوی برجسته و فعال در حوزه دفاع مقدس به‌صورت ویژه تجلیل شد. زنانی که با صلابت مادرانه، با قلم، با پرستاری، با آموزش و با ایستادگی، ستون‌های مقاومت را استوار نگاه داشتند.

این آیین با حضور خانواده‌های معظم شهدا، یادگاران حماسه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، و نیز با همراهی جمعی از مقامات لشکری و کشوری و مدیران ارشد شهری، جلوه‌ای از وحدت ملی و تکریم ایثار را به نمایش گذاشت.

خبر در حال تکمیل است...