بانوی مبارز؛ روایت شکوه زنانی که حماسه را زندگی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پاسداشت مقام والای بانوان فعال و شاخص در عرصه دفاع مقدس، آئین باشکوهی با عنوان «بانوی مبارز» روز دوشنبه از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در مجموعه فرهنگی سرچشمه برگزار خواهد شد.

این مراسم با حضور بیش از ۴۰۰ نفر از علاقه‌مندان و فعالان فرهنگی و با مشارکت نهادهای مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، مجموعه بانوان پیشرو، شهرداری منطقه ۱۳، و سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برگزار می‌شود.

در این آئین، از ۱۰ بانوی برجسته و فعال در حوزه دفاع مقدس به‌صورت ویژه تجلیل خواهد شد. آنان که با صلابت مادرانه، با قلم، با پرستاری، با آموزش و با ایستادگی، ستون‌های مقاومت را استوار نگاه داشتند.

اسامی بانوانی که در این مراسم مورد تجلیل قرار می‌گیرند عبارتند از: انسیه شاه‌حسینی (کارگردان و نویسنده آثار دفاع مقدس)، معصومه رامهرمزی (نویسنده و راوی خاطرات جنگ)، مینو اصلانی (رئیس بسیج بانوان و فعال فرهنگی)، زهرا بغدادی (پژوهشگر و چهره فرهنگی دفاع مقدس)، مینا کمایی (نویسنده و فعال حوزه مقاومت)، رضوانه میرزا دباغ (فرزند بانوی مبارز عصمت‌الملوک دباغ)، مریم کاتبی (امدادگر و روایتگر روزهای پرشور کردستان)، همسر سردار شهید علی شادمانی، همسر شهید سیدرضی موسوی، و....

محمدباقر اعلمی رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و از چهره‌های برجسته جبهه فرهنگی انقلاب، به‌عنوان یکی از سخنرانان اصلی این آئین، با نگاهی راهبردی به نقش بانوان در دفاع مقدس، در این مراسم سخن خواهد گفت.

راحله امینیان، مجری شناخته‌شده تلویزیون، اجرای این برنامه را برعهده دارد.

مهدی عادلی، از قاریان برجسته کشور، با تلاوت آیاتی از قرآن کریم آغازگر مراسم خواهد بود، چهره‌ای که در محافل جهانی از لبنان تا مدینه منوره، صدای آیات الهی را طنین‌انداز کرده است.

فاطمه نانی‌زاد، دکترای روان‌شناسی تربیتی و از شعرای توانمند کشور، با خوانش اشعاری از جنس مقاومت و در وصف بانوان مبارز، فضای معنوی مراسم را غنا می‌بخشد.

مریم کاتبی امدادگر و روایتگر روزهای پرشور کردستان، با روایتگری خاطراتی از دوران دفاع مقدس صدای زنانه ای از مقاومت را به گوش جان مخاطبان خواهد رساند.

اجرای گروه‌های سرود [به رسم حسنا] و [گروه کر فرهنگسرای امید] و همچنین پخش کلیپ از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این آئین با حضور خانواده‌های معظم شهدا، یادگاران حماسه دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، و نیز با همراهی جمعی از مقامات لشکری و کشوری و مدیران ارشد شهری، جلوه‌ای از وحدت ملی و تکریم ایثار را به نمایش خواهد گذاشت.

بانوی مبارز نه فقط یک مراسم، که روایتی است از زنانی که در دل تاریخ، ردپای نور گذاشتند. روایت دوباره‌ای‌ست از زنانی که تاریخ را با دستان خود ورق زدند و در دل تاریکی، چراغ امید را روشن نگه داشتند.

این آئین، فرصتی است برای تجلیل از نقش بی‌بدیل بانوان در دفاع مقدس و بازخوانی حماسه‌هایی که با ایثار و مقاومت آنان رقم خورد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به نشانی: میدان امام حسین (ع)، خیابان هفده شهریور، خیابان خشکبارچی، پارک خیام، فرهنگسرای امید مراجعه کنند یا با شماره ۳۳۳۵۵۲۰۴ تماس بگیرند.