بهروزآذر: باورهای اشتباه، مانع اصلی مشارکت بانوان در اهدای خون است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروزآذر در نشستی با مسئولان سازمان انتقال خون ایران، با قدردانی از دستاوردهای این سازمان در زمینه تأمین خون سالم، بر ضرورت افزایش مشارکت بانوان در امر اهدای خون تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حفظ جان انسان‌ها اولویت اصلی دولت است، اظهار داشت: همانگونه که در پویش «نه به تصادف» برای جلوگیری از مرگ‌های قابل اجتناب تلاش کردیم، موضوع دسترسی به خون سالم نیز از همین اهمیت برخوردار است.

معاون رئیس‌جمهور با اشاره به رفع مشکل کمبود خون و حذف نیاز به اهدای جایگزین توسط اعضای خانواده بیماران، این موفقیت را مرهون ایثارگری و نوع‌دوستی مردم ایران دانست و هشدار داد: برای تداوم این دستاورد و جلوگیری از بازگشت نگرانی‌های گذشته، باید مشارکت را گسترش داد.

نگرانی از کاهش مشارکت بانوان به ۵ درصد

بهروزآذر با ابراز نگرانی از کاهش سهم بانوان از ۵۰ درصد به حدود ۵ درصد در اهدای خون، این روند را بسیار نگران‌کننده خواند و تصریح کرد: با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از مصرف‌کنندگان خون بانوان هستند، مشارکت آنان برای تأمین خون سالم ضروری است.

وی دلیل این کاهش مشارکت را نه کاهش روحیه نوع‌دوستی، بلکه بروز باورهای اشتباه و نگرانی‌های غیرعلمی عنوان کرد و گفت: ترس از کم‌خونی، افت فشار یا عوارض طولانی‌مدت، از جمله تصورات نادرستی است که با آموزش و اطلاع‌رسانی قابل اصلاح است.

لزوم فرهنگ‌سازی و اصلاح باورهای نادرست

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، بر لزوم اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگ‌سازی برای رفع این باورهای نادرست تأکید و خاطرنشان کرد: حتی موضوع اهدای خون می‌تواند به عنوان فرصتی برای تشخیص زودهنگام کم‌خونی و ارجاع بانوان برای درمان مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین به محدودیت‌های ناشی از رفتارهای زیبایی مانند تاتو و پیرسینگ اشاره و بر ضرورت آگاهی‌بخشی در این زمینه تأکید کرد.

تأکید بر جلب مشارکت نسل جوان و تکریم شعار اهدای خون، اهدای زندگی

بهروزآذر با اشاره به تغییر الگوی جمعیتی و افزایش سن اهداکنندگان، بر لزوم معرفی و تکریم مجدد شعار اهدای خون، اهدای زندگی برای نسل جوان و نوجوان تأکید کرد و گفت: باید این حس غرور و ایثار که من می‌توانم زندگی را به دیگری هدیه دهم، در نسل جدید زنده شود.

وی در پایان، مشارکت در این امر خیر را بسیار مبارک خواند و قول مساعد داد: معاونت امور زنان و خانواده با همکاری سازمان انتقال خون، تمامی توان خود را برای فرهنگ‌سازی و افزایش مشارکت بانوان در اهدای خون به کار خواهد بست.