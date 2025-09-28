طرح های نیمه تمام کهگیلویه و بویراحمد نیازمند ۱۷ هزار میلیارد تومان

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی صبح یکشنبه در نشست هماهنگی سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد که با حضور تیم اقتصادی نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: مسیری که شهدا برای آن جانفشانی کردند، باید با تلاش در جهت عمران و آبادانی کشور ادامه یابد.

وی با بیان اینکه این جلسه مقدمه‌ای برای سفر آینده نزدیک رئیس جمهور و هیئت دولت به استان است، افزود: با حضور تیمی از نهاد ریاست جمهوری طی امروز و فردا مسائل و موضوعات اقتصادی و عمرانی استان مورد بررسی قرار می‌گیرند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خطاب به مدیران استانی و سیستم بانکی تأکید کرد: تأکید اصلی بنده بر این است که بتوانیم حداکثر استفاده را از این سفر ببریم، تمامی ظرفیت‌ها باید برای برنامه‌ریزی در راستای توسعه استان شناسایی و به دقت پیگیری شوند. این پیگیری‌ها شامل پروژه‌های حوزه اقتصادی، نحوه اخذ تسهیلات لازم، پروژه‌های نیازمند تأمین اعتبار و همچنین مسائل موجود در حوزه‌های خدماتی، عمرانی و سایر موضوعات مرتبط است که امیدواریم در این جلسات به نتایج مطلوبی دست یابیم.

وی بیان کرد: مسئولیت مهمی بر عهده همه دستگاه‌های اجرایی و سیستم بانکی است، هماهنگی‌های لازم برای جمع‌بندی مسائل و مشکلات مطرح شده باید به موازات جلسات فعلی، با ستادهای مربوطه در تهران و وزارتخانه‌های متبوع نیز انجام پذیرد تا بتوانیم سفر پربار و به‌یادماندنی رقم بزنیم.

رحمانی در ادامه با اشاره به اهمیت میزبانی شایسته افزود: باید میزبان خوبی برای وزرا، همراهان و شخص رئیس جمهور باشیم و ظرفیت‌های بی‌نظیر استان را به بهترین شکل ممکن معرفی کنیم.

وی تاکید کرد: مقدمات سفر باید به گونه‌ای تنظیم شود که با توجه به شعار اصلی دولت مبنی بر "شنیدن صدای مردم مناطق محروم و کمتربرخوردار"، بتوانیم مطالبات و نیازهای به‌حق مردم استان را که تاکنون کمتر شنیده شده است، به گوش هیئت دولت برسانیم و حداکثر بهره‌وری را از این حضور داشته باشیم.

طرح های اقتصادی نیازمند تسهیلات با اولویت اقتصادی

استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: طرح‌های اقتصادی نیازمند تسهیلات با اولویت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد ۴۵۴ طرح با اشتغال‌زایی چهار هزار و ۹۸۱ نفر نیازمند ۱۷ و ۴۰۹ میلیارد تومان تسهیلات است.

وی با اشاره به شناسایی ۷۱ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در استان گفت: طرح‌های سرمایه‌گذاری نیازمند ۹۴ همت و ۸.۲۸۲ میلیون دلار که زمینه اشتغال ۱۷ هزار و ۴۶۱ نفر را فراهم می‌کند که تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در سفر دولت کلنگ‌زنی می‌شوند.

رحمانی با اشاره به طرح‌های قابل افتتاح در سفر رئیس جمهور گفت: پروژه‌های بزرگی در این سفر به بهره‌برداری می‌رسند که می‌توان به بزرگترین کشتارگاه صنعتی جنوب کشور اشاره کرد.