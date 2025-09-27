عضویت ۸۰۰ نخبه در استان؛خریداری محصولات دانش بنیان اولویت ادارات باشد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه شنبه در نشست صمیمی با نخبگان کهگیلویه و بویراحمد، آنها را سرمایه‌های ارزشمند هر جامعه‌ای دانست و اظهار کرد: طبق گزارش بنیاد نخبگان حدود ۸۰۰ نفر عضو بنیاد نخبگان هستند که سرمایه ارزشمندی هستند.

وی با بیان اینکه اصلی‌ترین سرمایه و ظرفیت استان، نخبگان، جوانان و تحصیل‌کردگان هستند، افزود: باورم بر این است که اصلی‌ترین سرمایه‌ها و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های استان، به واقع نخبگان و جوانان و تحصیل‌کردگان ما هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شاخص‌های توسعه در دنیای امروز، تصریح کرد: امروزه در دنیا می‌گویند کشوری مسیر توسعه برایش هموارتر است که بتواند از نیروی انسانی توانمندتر، مسلط به علوم و فنون روز دنیا، بهره‌مند باشد و توسعه پایدار یکی از پایه‌های اصلی‌اش، اتکا به نیروی انسانی نخبه، خلاق، اندیشه‌ورز و دانش‌بنیان است.

افزایش ۸۰ درصدی هسته های فناور در استان

وی با اشاره به حرکت‌های مثبت در کشور و استان در زمینه حمایت از نخبگان، به آمارهای رشد در حوزه فناوری اشاره و بیان کرد: خوشبختانه در استان ما در یک سال اخیر شاهد تحولات خوبی بودیم، هسته‌های فناور از ۱۶۱ هسته به بالغ بر ۳۰۸ هسته افزایش یافته که رشد بالای ۸۰ درصدی را داشته است، شرکت‌های دانش‌بنیان از حدود ۱۸ شرکت به ۲۵-۲۶ شرکت افزایش یافته و حداقل ۱۰ شرکت در آینده نزدیک اضافه می‌شود.

پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی مهمترین مشکل استان

رحمانی در ادامه با اشاره به چالش‌های پیش روی استان، یکی از مهم‌ترین معضلات را «نرخ مشارکت پایین اقتصادی» عنوان و تصریح کرد: مهم‌ترین مشکل ما در استان در بحث شاخص‌ها، مشکل نرخ فعالیت اقتصادی است. نرخ مشارکت اقتصادی در استان حدود ۳۱ درصد است که ۱۱ درصد از متوسط کشور ۴۱ درصد پایین‌تر است. این یک معضل مزمن اقتصاد استان است که نیازمند بررسی و تحقیقات دقیق توسط دانشگاه، بنیاد نخبگان و همه صاحب‌نظران است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تشکر از نقطه‌نظرات و پیشنهادات ارائه‌شده توسط نخبگان، تاکید کرد: از بیانات و نقطه‌نظرات خوب و ارزشمند همه عزیزان، چه آنانی که بر روی موضوعات خاص و زنجیره‌های ارزش کار کرده بودند و چه سایرین، صمیمانه سپاسگزارم. کل جلسه ضبط شده و مسائل و مشکلات مطرح شده، احصا و در جلسات کارشناسی بررسی خواهد شد.

حمایت از نخبگان اولویت مدیران باشد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از همه مدیران دستگاه‌های اجرایی خواست تا حمایت از نخبگان را در اولویت کاری خود قرار دهند و در زمینه‌هایی متعهد عمل کنند.

وی خواستار اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت به نخبگان شد و گفت: اولویت‌دهی به نخبگان و شرکت‌های دانش‌بنیان در اعطای تسهیلات، به‌ویژه در قالب مصوبات سفرهای استانی مورد توجه باشد.

رحمانی تأمین مسکن نخبگان را از دیگر مطالبات این قشر دانست و ادامه داد: پیگیری جدی واگذاری زمین و استفاده از طرح‌های حمایتی مسکن برای نخبگان دیگر موضوعی است که مدیران باید مورد پیگیری قرار دهند.

محصولات دانش بنیان نخبگان استان در اولویت خریداری دستگاه های اجرایی

وی با تأکید بر اولویت خرید محصولات دانش‌بنیان گفت: بخشنامه‌ای به تمام دستگاه‌های اجرایی برای اولویت‌دهی به خرید محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان ابلاغ شود، ضمن اینکه استفاده از ظرفیت نخبگان در دوره‌های آموزشی دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد خواستار عضویت نخبگان در کارگروه‌های تخصصی شد و افزود: بازنگری در ترکیب اعضای کارگروه‌های تخصصی زیرمجموعه شورای برنامه‌ریزی و دستگاه‌ها و دعوت از نخبگان به عنوان صاحب‌نظر و تسهیل صدور مجوزها در فرآیند صدور مجوزهای مورد نیاز برای طرح‌های تولیدی و نوآورانه نخبگان از دیگر موارد مورد توجه است.

وی با اشاره به دغدغه نخبگان مبنی بر جذب و انتصاب آنها در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد: نخبگان شاغل در دستگاه‌ها شناسایی شوند، ضمن اینکه اولویت‌دهی جذب نخبگان در سهمیه‌های استخدامی مورد توجه باشد.

رحمانی با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه مردمی‌سازی اقتصاد و شنیدن صدای همه اقشار، اظهار کرد: شعار دولت وفاق ملی شنیدن صدای همه مردم است که تا مردم با همدلی و همفکری در پیشرفت کشور مشارکت کرد جلسه امروز ما نیز با همین هدف برگزار شد و خواستار مشارکت نخبگان در توسعه استان هستیم.

زنجیره های ارزش مورد توجه قرار گیرد

وی بر ضرورت توجه به زنجیره‌های ارزش مانند نفت و گاز، گیاهان دارویی، شیلات، مرغ و گردشگری تاکید کرد و به برخی از پروژه‌های پیشنهادی نخبگان مانند "مرکز اصلاح نژاد ماهی" و "ساماندهی آبشار یاسوج و رودخانه بشار" اشاره کرد و بر پیگیری جدی این پروژه‌ها تاکید کرد و گفت: انتظارمان این است که از ظرفیت شماها در پیشبرد اهداف استان استفاده کنیم، لذا هر جایی که به ذهنتان می‌رسد می‌توانید به ما کمک کنید، از طریق انعکاس به بنده، معاونین یا مدیران دستگاه‌ها منتقل کنید.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شناسایی ۷۱ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری در استان گفت: طرح‌های سرمایه‌گذاری نیازمند ۹۴ همت و ۸.۲۸۲ میلیون دلار است که زمینه اشتغال ۱۷ هزار و ۴۶۱ نفر را فراهم می‌کند که تعدادی از طرح‌های سرمایه‌گذاری در سفر دولت کلنگ‌زنی می‌شوند.