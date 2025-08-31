طرح«دولت، مردم، مسجد ورسانه» برای حل مسائل محلی در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر یکشنبه با حضور در بین مردم روستای سرمور سی‌سخت که در قالب طرح دولت، مردم و رسانه برگزار شد با تأکید بر لزوم گوش دادن به دغدغه‌های مردم گفت: ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مردم و مسئولان، آثار مبارک خود را در رویدادهای مهمی مانند جنگ دوازده روزه نشان داد.

وی در این برنامه که به صورت زنده از شبکه خبر و شبکه استانی دنا پخش شد، افزود: در آن شرایط حساس، دشمن به خیال خام خود تصور می‌کرد که با حملات ناجوانمردانه و به شهادت رساندن دانشمندان، سرداران رشید اسلام و جمعی از هموطنان بی‌دفاع، می‌تواند موجی از نارضایتی ایجاد کند؛ اما مردم غیور ایران با ایستادگی پای نظام، انقلاب، رهبری و دولت، نقشه‌های شوم را نقش بر آب کردند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد پیروزی در آن صحنه را مرهون رهبری شجاعانه و منسجم، مدیریت دولت، و شجاعت و افتخارآفرینی رزمندگان سپاه، بسیج و ارتش دانست که با همدلی مردم همراه شد و دشمن را با شکستی سنگین مواجه کرد.

دستاوردهای جنگ ۱۲ روزه

وی با اشاره به دستاوردهای این سرمایه اجتماعی، افزود: اکنون باید از این ظرفیت عظیم به عنوان موتور محرکه آبادانی میهن استفاده کنیم. در همین چارچوب، دولت چهاردهم دکتر پزشکیان، طرح دولت، مردم، مسجد و رسانه را با هدف تقویت ارتباط و حل مسائل محلی در دستور کار قرار داده است. در این طرح‌ها، مسئولان به صورت میدانی در مساجد حاضر شده، مشکلات هر منطقه احصاء، بررسی و آسیب‌شناسی می‌شود و پیشنهادات مردم در نظام برنامه‌ریزی کشور قرار می‌گیرد.

رحمانی حضور در جمع مردم روستای سرمور سی‌سخت را در راستای اجرای همین طرح دانست و افزود: هدف این است که خدمات نظام را به مردم اطلاع‌رسانی کنیم و از ایده‌ها و صحبت‌های سازنده مردم به ویژه در هفته دولت و همزمان با اولین سالگرد دولت مردمی چهاردم بهره‌مند شویم.

وی به تشریح آخرین برنامه‌های دولت برای حل مشکلات استان پرداخت و گفت: مردم به خوبی و با دقت مسائل اصلی شهرستان به ویژه در بخش کشاورزی را مورد اشاره قرار دادند.

ضرورت استفاده از روش‌های نوین آبیاری

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخشی از سخنان خود به راهکارهای حل مشکلات بخش کشاورزی در شرایط کم‌آبی اشاره و بیان کرد: در شرایطی که با کمبود منابع آبی مواجه هستیم، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و توسعه گلخانه‌ها از اولویت‌های اصلی است.

وی ادامه داد: در همین راستا، از دهیاری‌ها و شوراهای محلی تقاضا دارم پیشنهادات عملی و مشخص خود را برای کمک‌های دولتی، به ویژه در زمینه نوسازی و بهسازی کانال‌های آبیاری ارائه دهند، این پیشنهادات حتماً در دستور کار قرار می‌گیرد.

رحمانی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه تصریح کرد: توسعه گلخانه‌ها و روش‌های نوین آبیاری را به جد در دستور کار داریم و فقط در شهرستان، بیش از ۳ هزار و ۱۵۰ سیستم نوین آبیاری اجرا شده و به زودی نیز پروژه‌های گلخانه‌ای جدیدی افتتاح خواهند شد.

وی در ادامه به موضوع سد ماندگان پرداخت و با بیان اینکه این مسئله‌ای ملی است، گفت: هرگونه آسیب به زیستگاه بین‌المللی دنا برای کل کشور غیرقابل قبول است، لذا پیگیری‌های ما در سطوح عالی کشور ادامه دارد و از شخص رئیس‌جمهور گرفته تا معاون اول، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست همه به صورت تمام‌قد و هماهنگ در حال پیگیری این موضوع هستند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: نشست‌های متعددی با استانداران خوزستان و چهارمحال و بختیاری داشتیم و موضوع را مستقیماً با رئیس‌جمهور و دبیر هیئت دولت در میان گذاشتیم و خوشبختانه مطالعات دقیق برای پاسخگویی به نگرانی‌های به‌حق مردم در حال انجام است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در بخش دیگری از سخنانش به حوزه گردشگری پرداخت و ابراز داشت: در بخش گردشگری که از پتانسیل‌های شهرستان است بر ایجاد زیرساخت‌ها از محل اعتبارات دولتی و تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام متمرکز شده‌ایم. به عنوان مثال، در شهرستان‌های شمالی استان، ۱۸ طرح نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از ۵۰ درصد وجود دارد که به دلیل ممنوعیت استفاده مجدد از تسهیلات تکلیفی متوقف مانده بودند. پس از ماه‌ها پیگیری، اخیراً موافقت شورای فنی دستگاه نظارت را کسب کرده‌ایم و با حل این مشکل، حدود ۲۰ طرح راه‌اندازی خواهند شد که تحولی جدی در صنعت گردشگری منطقه ایجاد می‌کند.

وی تاکید کرد: در حوزه بهداشت و درمان نیز بیمارستان شهر با پیشرفت فیزیکی ۶۵ تا ۷۰ درصد، به زودی و برای اولین بار بخش‌های پزشکی خود را فعال خواهد کرد.

رحمانی با اشاره به پروژه‌های افتتاح‌شده در هفته دولت تأکید کرد: افتتاح بیش از ۴۰۰ پروژه دهیاری‌ها نشان دهنده عزم جدی دولت برای خدمت‌رسانی و پاسخگویی به مطالبات مردم است.

وی بیان کرد: جلسات مستمری با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور داریم و با پیگیری‌های انجام‌شده، اعتبارات خوبی برای تقویت درآمدزایی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حال تخصیص است تا بتوانیم مشکلات مناطق روستایی و شهری را با تکیه بر منابع خودِ مناطق بیشتر برطرف کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد وعده داد سایر موارد و مشکلات مطرح‌شده توسط مردم نیز در دستور کار پیگیری قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنانش به دستاوردهای عمرانی و اقتصادی استان اشاره و آمارهای قابل توجهی ارائه کرد و گفت: در حوزه عمرانی ۸۸۷ طرح بزرگ و کوچک با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار و ۶۶۲ میلیارد تومان در سراسر استان به بهره‌برداری رسیده یا کلنگ‌زنی شده است.

رحمانی ادامه داد: در حوزه اقتصادی ۶۷ طرح اقتصادی با ارزش ۲,۳۱۸.۵ میلیارد تومان افتتاح شد که برای ۶۸۷ نفر اشتغال مستقیم و حدود دو برابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه ۱۸ طرح بزرگ اقتصادی آماده بهره‌برداری یا کلنگ‌زنی است که با تحقق آن‌ها، شعار سال سرمایه‌گذاری برای تولید محقق می‌شود، گفت: برآورد اولیه سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها ۳۳ هزار میلیارد تومان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه با بیان اینکه برای حل مشکل کمبود انرژی، عملیات اجرایی ۳۸ مگاوات نیروگاه خورشیدی در شهرستان چرام و بهمئی آغاز شده که مشکل برق حدود ۶۰۰ روستا را حل خواهد کرد، ضمن اینکه از مردم درخواست دارم در مصرف برق صرفه‌جویی کنند تا بتوان پیک مصرف در تابستان را پشت سر گذاشت.

وی به پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری اشاره و عنوان کرد: مجموعاً ۶۵ پروژه بزرگ سرمایه‌گذاری با جذب ۸.۵ میلیارد دلار سرمایه ارزی و ایجاد ۱۵,۰۴۳ شغل مستقیم آماده شده که بخشی از آن‌ها کلنگ‌زنی شده است.

رحمانی با اشاره به دغدغه اشتغال، تاکید کرد: اتکای صرف به منابع دولتی پاسخگو نیست و باید به سمت خلق درآمدهای غیرنفتی و جذب سرمایه‌گذاری حرکت کنیم، خوشبختانه با همدلی قوای سه‌گانه و همراهی مردم، شاهد ارتقای رتبه فضای کسب و کار استان از ۳۱ به ۲۵ و کاهش نرخ بیکاری از ۹ درصد به ۶.۴ درصد هستیم.

وی در ادامه به پیشرفت‌های حوزه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان، راه، آب، برق، ارتباطات و فناوری اطلاعات و مدرسه سازی در قالب نهضت عدالت در فضاهای آموزشی کارهای خوبی انجام گرفته و پروژه‌های دیگری در دست احداث است.