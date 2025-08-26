  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۳۰

کلنگ‌زنی پروژه‌های بزرگ اقتصادی کهگیلویه و بویراحمد در سفر رئیس جمهور

یاسوج-استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۸ پروژه بزرگ اقتصادی تعریف شده که برخی از آن‌ها در سفر رئیس جمهور به استان کلنگ‌زنی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت، یکی از سنت‌های حسنه و برنامه‌های مهم، دیدار با مردم در مناطق مختلف و شهرستان‌ها، افتتاح پروژه‌های آماده بهره‌برداری و کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی و تولیدی است.

۸۷۷ طرح در هفته دولت کلنگ زنی شد

وی افزود: در هفته دولت مجموعاً ۸۷۷ پروژه عمرانی را با مجموع اعتباری بالغ بر هشت هزار و۴۵۴ میلیارد تومان با مشارکت ۲۶ دستگاه اجرایی، افتتاح و یا کلنگ‎زنی می‌کنیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از این تعداد، ۶۸۳ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان، پروژه‌های افتتاحی هستند.

وی ابراز کرد: ۱۹۴ پروژه با اعتبار پنج هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان، پروژه‌های کلنگ‌زنی است.

رحمانی تصریح کرد: ۱۸ پروژه بزرگ اقتصادی با اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای چهار هزار و ۵۵۹ نفر عملیات اجرای آن در هفته دولت آغاز خواهد شد.

وی یادآور شد با توجه به اینکه در آستانه سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به استان هستیم، ممکن است برخی از این پروژه‌ها آن زمان عملیات اجرایی آنها آغاز شوند.

پروژه‌های اقتصادی در دو بخش کشاورزی و نفت و گاز است

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به تشریح پروژه‌های حوزه اقتصادی پرداخت و گفت: این پروژها شامل ۲ پروژه در بخش کشاورزی، شش پروژه در بخش صنعت، معدن، نفت و گاز، پنج پروژه در بخش فرآورده‌های نفتی و پنج پروژه بزرگ در زمینه نیروگاه‌های خورشیدی است.

وی بیان کرد: ۶۷ پروژه اقتصادی دیگر با اعتبار ۲ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند و برای ۶۸۷ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد می‌شود.

رحمانی گفت: این پروژه‌ها شامل ۱۴ پروژه در بخش کشاورزی، هشت پروژه در بخش صنعت، ۲ پروژه در بخش بهداشت و درمان، ۱۱ پروژه در بخش تعاون، ۲۷ پروژه در بخش ورزش و پنج پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.

وی افزود: در کنار پروژه‌های بزرگ از محل تسهیلات اشتغال‌زایی دستگاه‌های حمایتی و در قالب پروژه‌های کوچک، به پنج هزار و ۷۲۸ نفر تسهیلات اعطا شده است که اعتبار کلی این حوزه ۸۰۹ میلیارد تومان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد از این تعداد، ۴۱۴ نفر در حوزه انرژی‌های خورشیدی و پنج هزار و ۳۱۴ نفر در سایر زمینه‌ها، این تسهیلات را دریافت کردند.

وی با بیان اینکه، برنامه‌های بازدید ما از روز شنبه از شهرستان کهگیلویه آغاز شد و با زیارت آرامگاه شهدا و تجدید میثاق با آرمان‌های آن بزرگواران همراه بود، گفت: سپس به ترتیب از شهرستان‌های چرام، دنا و مارگون بازدید داشتیم، امروز در نوبت صبح میهمان مردم لنده و عصر در خدمت مردم بهمئی هستیم.

