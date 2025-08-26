به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در هفته دولت، یکی از سنتهای حسنه و برنامههای مهم، دیدار با مردم در مناطق مختلف و شهرستانها، افتتاح پروژههای آماده بهرهبرداری و کلنگزنی پروژههای جدید در بخشهای مختلف عمرانی، اقتصادی و تولیدی است.
۸۷۷ طرح در هفته دولت کلنگ زنی شد
وی افزود: در هفته دولت مجموعاً ۸۷۷ پروژه عمرانی را با مجموع اعتباری بالغ بر هشت هزار و۴۵۴ میلیارد تومان با مشارکت ۲۶ دستگاه اجرایی، افتتاح و یا کلنگزنی میکنیم.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: از این تعداد، ۶۸۳ پروژه با اعتبار ۲ هزار و ۴۸۲ میلیارد تومان، پروژههای افتتاحی هستند.
وی ابراز کرد: ۱۹۴ پروژه با اعتبار پنج هزار و ۹۷۲ میلیارد تومان، پروژههای کلنگزنی است.
رحمانی تصریح کرد: ۱۸ پروژه بزرگ اقتصادی با اعتباری حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی برای چهار هزار و ۵۵۹ نفر عملیات اجرای آن در هفته دولت آغاز خواهد شد.
وی یادآور شد با توجه به اینکه در آستانه سفر رئیس جمهور و هیئت وزیران به استان هستیم، ممکن است برخی از این پروژهها آن زمان عملیات اجرایی آنها آغاز شوند.
پروژههای اقتصادی در دو بخش کشاورزی و نفت و گاز است
استاندار کهگیلویه و بویراحمد به تشریح پروژههای حوزه اقتصادی پرداخت و گفت: این پروژها شامل ۲ پروژه در بخش کشاورزی، شش پروژه در بخش صنعت، معدن، نفت و گاز، پنج پروژه در بخش فرآوردههای نفتی و پنج پروژه بزرگ در زمینه نیروگاههای خورشیدی است.
وی بیان کرد: ۶۷ پروژه اقتصادی دیگر با اعتبار ۲ هزار و ۳۸۱ میلیارد تومان در هفته دولت به بهرهبرداری میرسند و برای ۶۸۷ نفر به طور مستقیم اشتغال ایجاد میشود.
رحمانی گفت: این پروژهها شامل ۱۴ پروژه در بخش کشاورزی، هشت پروژه در بخش صنعت، ۲ پروژه در بخش بهداشت و درمان، ۱۱ پروژه در بخش تعاون، ۲۷ پروژه در بخش ورزش و پنج پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند.
وی افزود: در کنار پروژههای بزرگ از محل تسهیلات اشتغالزایی دستگاههای حمایتی و در قالب پروژههای کوچک، به پنج هزار و ۷۲۸ نفر تسهیلات اعطا شده است که اعتبار کلی این حوزه ۸۰۹ میلیارد تومان است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد از این تعداد، ۴۱۴ نفر در حوزه انرژیهای خورشیدی و پنج هزار و ۳۱۴ نفر در سایر زمینهها، این تسهیلات را دریافت کردند.
وی با بیان اینکه، برنامههای بازدید ما از روز شنبه از شهرستان کهگیلویه آغاز شد و با زیارت آرامگاه شهدا و تجدید میثاق با آرمانهای آن بزرگواران همراه بود، گفت: سپس به ترتیب از شهرستانهای چرام، دنا و مارگون بازدید داشتیم، امروز در نوبت صبح میهمان مردم لنده و عصر در خدمت مردم بهمئی هستیم.
