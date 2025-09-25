به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر پنج شنبه در جلسه هماهنگی سفر رئیس جمهور به کهگیلویه و بویراحمد گفت: کهگیلویه و بویراحمد در آینده نزدیک میزبان دکتر پزشکیان رئیس جمهور خواهد بود و تیمی از تهران روز شنبه هفته آینده به استان سفر خواهند کرد و جلساتی در حوزه اقتصادی و عمرانی برگزار میکنند.
وی با بیان اینکه این نشستها با هدف رفع آخرین ابهامات، هماهنگی نهایی و ارائه گزارشی منسجم از آمادگی کامل استان برگزار میشود، افزود: فهرست کاملی از طرحهای نیازمند تسهیلات ارزی، ریالی، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت و همچنین بستههای سرمایهگذاری به سه زبان فارسی، عربی و لاتین تهیه شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اینکه ۷۰ طرح سرمایهگذاری در قالب کتابچه ارائه شود، بیان کرد: برخی از این طرحها در سفر رئیس جمهور کلنگزنی میشوند، ضمن اینکه فرصتهای سرمایهگذاری بینام در حوزههای کشاورزی، گردشگری، صنعت و معدن، آب منطقهای و سایر حوزهها تعریف شود.
وی با بیان اینکه احصاء مشکلات و موانع تولید و سرمایهگذاری در اولویت باشد، به ۱۸۳ پروژه حوزه عمرانی آماده برای سفر رئیس جمهور اشاره کرد و ادامه داد: این پروژهها در قالب سه فرمت مشخص افتتاح، کلنگزنی و پروژههای در دست اجرا آماده است، البته تمامی دستگاههای اجرایی موظفند اطلاعات کامل و مستند پروژههای خود را تا زمان مقرر ارائه دهند.
رحمانی با اشاره به جلسه پیشرو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، افزود: جلسهای نیز روز دوشنبه با حضور نمایندگان استان در دفتر نهاد ریاست جمهوری برگزار میشود که تمامی اطلاعات و بستههای پیشبینی شده برای سفر، به صورت کامل و جامع برای این جلسه نیز آماده باشد.
رحمانی بر لزوم توجه به پراکندگی جغرافیایی و تنوع حوزهای پروژهها تاکید و بیان کرد: در انتخاب و معرفی پروژهها، باید به توزیع متوازن در حوزههای انتخابیه نمایندگان و همچنین پوشش دادن کلیه حوزههای اقتصادی، عمرانی، اجتماعی، فرهنگی، بانوان و جوانان توجه ویژهای داشت.
وی جمعبندی نقطه نظرات نماینده ولی فقیه در استان و نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری، تشکلهای مردمنهاد و بخش خصوصی را ضروری خواند و گفت: دیدگاههای حضرت آیتالله حسینی و آیتالله ملکحسینی، همچنین نقطه نظرات اتاقهای بازرگانی، اصناف و تشکلهای بخش خصوصی باید جمعآوری و در بستههای پیشنهادی سفر منعکس شود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی از مهمترین پروژههای سفر است، گفت: پروژههای حوزههای بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، مسائل مربوط به حوزههای علمیه در بستههای سفر مورد توجه باشند.
وی در پایان با تاکید بر اینکه برنامهریزی کنیم سفر رئیس جمهور دولت چهاردهم به استان سفری ماندگار و خاطره انگیز باشد، خاطرنشان کرد: تمامی مدیران با احساس مسئولیت کامل، شخصاً پیگیر جزئیات مربوط به حوزه تحت مدیریت خود باشند.
نظر شما