به گزارش خبرگزاری مهر، مریم کوشکی در سخنانی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی هاری، اظهار داشت: ۲۸ سپتامبر به‌عنوان روز جهانی هاری نام‌گذاری شده است و هر ساله از سوی سازمان جهانی بهداشت یک شعار برای این روز انتخاب می‌شود.

وی افزود: شعار امسال روز جهانی هاری «وقتشه! تو، من، باهم؛ جامعه‌ای بدون هاری» انتخاب شده است که نشان‌دهنده اهمیت مشارکت همکاری و هماهنگی بین‌بخشی در تحقق اهداف برنامه راهبردی جهانی پیشگیری و کنترل هاری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر اینکه هاری یک بیماری ۱۰۰ در صد کشنده است، تصریح کرد: این بیماری مخصوص گوشت‌خواران است که به طور تصادفی حیوانات علفخوار را نیز آلوده می‌کند.

کوشکی، عنوان کرد: این بیماری از طریق گزش، پنجه کشیدن یا تماس مخاطی با حیوانات انسان را درگیر می‌کند و درصورتی‌که انسان به این ویروس آلوده شود، در صورت بروز علائم دچار مرگ حتمی خواهد شد.

وی با بیان اینکه حیواناتی مثل سگ، گربه، خرگوش، سنجاب، گاو، الاغ، اسب و… از طریق گزش و خراش می‌توانند این ویروس را به انسان منتقل کنند، یادآور شد: حیوانات اهلی مانند گوسفند و گاو هم می‌توانند آلوده به ویروس هاری باشند؛ اما بیشترین شیوع بیماری با گزش سگ‌ها اتفاق می‌افتد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه تنها راه مقابله پیشگیری به‌موقع است، بیان کرد: پس از گزش، خراش یا لیسیدن توسط حیواناتی مثل سگ، گربه، روباه، سنجاب، الاغ و… با حیوان مشکوک اولین اقدام آنی، شست‌وشوی زخم با آب پرفشار و صابون به مدت حداقل ۱۵ الی ۲۰ دقیقه است و باید دقت شود مواد شوینده در زخم باقی نمانده و به‌هیچ‌عنوان زخم را پانسمان نکنند.

کوشکی، افزود: پس از شست‌وشو شخص باید فوراً برای دریافت واکسن هاری به مراکز پیشگیری از هاری مراجعه کند.

وی عنوان کرد: مراکز پیشگیری از هاری به‌صورت شبانه‌روزی و کاملاً رایگان آماده خدمت‌رسانی به هم استانی‌های عزیز هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، یادآور شد: هم استانی‌های عزیز می‌توانند در صورت مشاهده حیوان مشکوک، موارد را به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند.