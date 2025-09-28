الهه باقری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت بالای دانش‌آموزان عشایری استان، اظهار داشت: در حال حاضر در استان کرمانشاه ۸۵۰۵ نفر دانش‌آموز عشایری در دوره‌های تحصیلی مختلف مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد ۶۳۹۴ نفر در مقطع ابتدایی تحصیل می‌کنند.

وی با بیان اینکه سال تحصیلی جدید برای جامعه عشایری استان با خبری خوش همراه شد، افزود: به لطف خداوند متعال و با همت و همکاری مسئولان محترم دستگاه‌های اجرایی، امسال موفق شدیم سه مدرسه ویژه دانش‌آموزان عشایری را در سطح استان افتتاح کنیم.

باقری با اشاره به مشکلات گذشته دانش‌آموزان عشایری خاطرنشان کرد: پیش از این، این دانش‌آموزان برای حضور در کلاس‌های درس مجبور بودند به روستاهای اطراف بروند، اما به دلیل شرایط خاص زندگی عشایری و ضرورت کوچ‌های مکرر، عملاً امکان ادامه تحصیل تا پایان سال برای بسیاری از آنان فراهم نمی‌شد.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افتتاح این مدارس را گامی مهم در راستای عدالت آموزشی دانست و گفت: این اقدام علاوه بر تسهیل دسترسی دانش‌آموزان عشایری به آموزش، مانع از ترک تحصیل آنان در طول سال تحصیلی خواهد شد و شرایط بهتری برای آینده تحصیلی این قشر فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر حمایت آموزش و پرورش از جامعه عشایری افزود: امیدواریم با استمرار این روند و تأمین زیرساخت‌های بیشتر در مناطق عشایری، شاهد ارتقای سطح علمی و آموزشی دانش‌آموزان این بخش باشیم.