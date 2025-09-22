آغاز تحصیل در ۵۳۱ مدرسه کرمانشاه

الهه باقری در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح جزئیات ورود نوآموزان به مدارس استان اظهار داشت: در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ تعداد ۲۶ هزار و ۳۸۶ دانشآموز پایه اول ابتدایی وارد مدارس استان میشوند. از این تعداد، ۱۳ هزار و ۸۰۵ نفر را دانشآموزان پسر و ۱۲ هزار و ۵۸۱ نفر را دانشآموزان دختر تشکیل میدهند.
وی افزود: این دانشآموزان سال تحصیلی خود را در قالب ۸۸۳ کلاس درس آغاز خواهند کرد که این کلاسها در سطح ۵۳۱ مدرسه استان ساماندهی شده است.
به گفته باقری، تمهیدات لازم برای استقبال از دانشآموزان و اجرای برنامههای ویژه روز نخست پیشبینی و برگزار شده تا فضای آموزشی همراه با نشاط و انگیزه برای نوآموزان فراهم شود.
معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش استان کرمانشاه با بیان اینکه پایه اول ابتدایی یکی از حساسترین مقاطع تحصیلی است، تأکید کرد: تلاش آموزش و پرورش استان بر این است که دانشآموزان در محیطی امن، شاد و استاندارد اولین گامهای تحصیلی خود را بردارند.
وی خاطرنشان کرد: همکاری مدیران، معلمان و والدین نقش مهمی در سازگاری دانشآموزان با فضای آموزشی و موفقیت آنها در سالهای آتی خواهد داشت.
