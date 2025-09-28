مرگ ۶ نوزاد پس از شیوع عفونت بیمارستانی در رومانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، این وزارتخانه تأیید کرد که ۹ بیمار زیر یک سال به باکتری Serratia marcescens مبتلا شده‌اند، اما تأکید کرد که هنوز ارتباط پزشکی مستقیمی بین عفونت‌ها و مرگ و میر شناسایی نشده است. کارشناسان پزشکی قانونی مشخص خواهند کرد که آیا این باکتری باعث مرگ شده است یا خیر.

اولین مورد در ۱۳ سپتامبر شناسایی شد، اما شش روز بعد، زمانی که چهار کودک از قبل آلوده شده بودند، به اداره بهداشت عمومی گزارش شد. این وزارتخانه اعلام کرد که بیمارستان همچنین در بخش مراقبت‌های ویژه (ICU) خود اقدامات جداسازی را اعمال نکرده است.

وزیر بهداشت، الکساندرو روگوبته، از تحقیقات فوری خبر داد و تهدید کرد که در صورت تأیید پنهان‌کاری یا نقض پروتکل‌های پزشکی، کارکنان را اخراج خواهد کرد.

پذیرش در بخش مراقبت‌های ویژه که عفونت‌ها در آن رخ داده است، به حالت تعلیق درآمده و اقدامات بهداشتی و نظارتی سختگیرانه‌ای اعمال شده است.

"سراتیا مارسسنس" باکتری‌ای است که معمولاً در آب، خاک و سطوح مرطوب یافت می‌شود. این باکتری می‌تواند باعث عفونت‌های شدید در بیماران آسیب‌پذیر، به ویژه در بیمارستان‌ها، شود و اغلب در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها مقاوم است.

این وزارتخانه اعلام کرد که تحقیقات در حال انجام است.