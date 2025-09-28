  1. استانها
جلیلی: وظیفه امروز همه جریان‌های سیاسی کمک به دولت است

شیراز - نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه وظیفه امروز همه جریان‌های سیاسی کمک به دولت است، گفت: تقویت و همکاری با دولت عامل ارتقای خدمت رسانی به همه مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی صبح یکشنبه در دیدار با تعدادی از تشکل های مردمی در استان فارس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در همراهی و کمک به دولت گفت: این دستور مقام معظم رهبری وظیفه امروز همه جریان های سیاسی است زیرا تقویت و همکاری با دولت ارتقای خدمت رسانی به همه مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی به اهمیت فرصت‌های کشور و ضرورت بهره‌برداری صحیح از آن‌ها تأکید کرد و ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه بر مبارزه با فساد و تبیین مسائل مهم تمرکز شده است و باید همه گروه ها و جریان ها در این موضوع مهم همکاری کنند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی خواستار استفاده بهتر از ظرفیت های مردمی و رسانه های محلی شد و افزود: بر خلاف جریان های قدرت و ثروت که رسانه های بزرگ را در اختیار دارند، ظرفیت های مردمی در شهرستان ها و رسانه های محلی که به صورت مویرگی با مردم ارتباط می گیرند می توانتد در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و خدمت رسانی بهتر به مردم نقش موثرتری ایفا کنند.

جلیلی تصریح کرد: سیاست‌های کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله سیاست خارجی، فرهنگ و هنر بر اساس باورهای عمیق و هدفمند بوده و راهی برای پیشرفت و توسعه کشور است.

