به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی صبح یکشنبه در دیدار با تعدادی از تشکل های مردمی در استان فارس با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در همراهی و کمک به دولت گفت: این دستور مقام معظم رهبری وظیفه امروز همه جریان های سیاسی است زیرا تقویت و همکاری با دولت ارتقای خدمت رسانی به همه مردم را به دنبال خواهد داشت.

وی به اهمیت فرصت‌های کشور و ضرورت بهره‌برداری صحیح از آن‌ها تأکید کرد و ادامه داد: در برنامه هفتم توسعه بر مبارزه با فساد و تبیین مسائل مهم تمرکز شده است و باید همه گروه ها و جریان ها در این موضوع مهم همکاری کنند.

نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی خواستار استفاده بهتر از ظرفیت های مردمی و رسانه های محلی شد و افزود: بر خلاف جریان های قدرت و ثروت که رسانه های بزرگ را در اختیار دارند، ظرفیت های مردمی در شهرستان ها و رسانه های محلی که به صورت مویرگی با مردم ارتباط می گیرند می توانتد در گسترش فرهنگ انقلاب اسلامی و خدمت رسانی بهتر به مردم نقش موثرتری ایفا کنند.

جلیلی تصریح کرد: سیاست‌های کشور در حوزه‌های مختلف، از جمله سیاست خارجی، فرهنگ و هنر بر اساس باورهای عمیق و هدفمند بوده و راهی برای پیشرفت و توسعه کشور است.