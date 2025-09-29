جلیلی: رشد اقتصادی پایدار با کاهش بیکاری و بهبود معیشت محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی شامگاه یکشنبه در جمع مردم شهرستان استهبان با اشاره به ظرفیتهای مادی کشور گفت: ایران از نعمتهای فراوان طبیعی برخوردار است، منابع معدنی، موقعیت جغرافیایی، کشاورزی، جنگل، دریا، گردشگری و ترانزیت.
جلیلی افزود: ایران با داشتن حدود یک درصد جمعیت جهان، ۴ تا ۸ درصد منابع زیرزمینی دنیا را در اختیار دارد. این ظرفیتها ارزشمند هستند، اما به تنهایی برای پیشرفت کافی نیستند.
وی همچنین به ظرفیتهای انسانی و فرهنگی کشور اشاره کرد و ادامه داد: مردم ایران ارادهای جدی برای ایستادگی و پیشرفت دارند؛ چه در انقلاب، چه در جنگ تحمیلی و چه در رویدادهای اخیر. ملت ایران در سختترین شرایط توانسته محاسبات دشمنان را بر هم بزند.ایمان، فرهنگ مقاومت، ایثارگری و سرمایه انسانی تحصیلکرده از بزرگترین ظرفیتهای کشور محسوب میشود.
نماینده رهبر معظم انقلاب در شورای عالی امنیت ملی افزود: آینده روشن تنها در صورتی محقق میشود که فرصتهای مادی و معنوی به بهترین شکل مدیریت شوند.هر شهر و روستا میتواند سهمی در جهش ملی داشته باشد؛ چه در کشاورزی، چه صنعت و چه گردشگری.نمونههای تاریخی مانند روشهای سنتی و هوشمند استفاده از آب در کشاورزی نشان میدهد که نیاکان ما ظرفیت بهرهوری را شناخته بودند.
جلیلی گفت: اگر دولتی خطا کند، مردم نباید تنها منتقد باشند بلکه باید کمک کنند، خطا برطرف شود.پشتیبانی و حمایت از دولت و نهادها برای استفاده بهینه از فرصتها ضروری است.اشتغال، تولید و رشد اقتصادی نتیجه توجه و همافزایی میان مردم، دولت و سایر دستگاهها است.
وی در مورد رشد اقتصادی و اهداف آینده نیز افزود: برنامه توسعه کشور رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کرده است.تحقق این رشد نیازمند توجه به پروژهها، ایجاد اشتغال در شهرها و روستاها، تقویت صنعت و کشاورزی و توسعه زیرساختهای فرهنگی و اجتماعی است.رشد اقتصادی پایدار یعنی کاهش بیکاری، بهبود معیشت و افزایش آرامش اجتماعی.
عضو مجمع تشخصی مصحلت نظام تصریح کرد: مشکلاتی مانند تعهدات ارزی صادرکنندگان، تفاوت قیمتگذاری در گمرک، و محدودیتهای مالی باید با همکاری کارشناسان رفع شود که افزایش بهرهوری در کشاورزی و صنایع تبدیلی، استفاده بهینه از منابع آب، و حمایت از شرکتهای سرمایهگذار در این بخشها از اولویتها است.
