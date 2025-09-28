به گزارش خبرنگار مهر، پویا طالبنیا ظهر یکشنبه در جریان بازدید خبرنگاران از حمام تاریخی قصلان قروه، با اشاره به اهمیت تاریخی این بنا گفت: حمام قصلان نهتنها یکی از آثار برجسته شهرستان قروه، بلکه یکی از آثار فاخر ایران در زمینه معماری حمامها است و این حمام در دوران گذشته جایگاه ویژهای داشته و در دوران سلطنت امانالله خان اردلان، ولیعهد کردستان، مورد توجه قرار گرفته است.
وی در خصوص ویژگیهای معماری حمام قصلان گفت: حمام قصلان در مقایسه با بسیاری از حمامهای دیگر کشور، در رده حمامهای فاخر ایران قرار دارد و مشابه آن تنها در شهرهایی مانند سنندج و بیجار دیده میشود و خوشبختانه استان کردستان توانسته به عنوان یکی از مراکز مهم معماری و تزئینات حمامها در ایران شناخته شود.
مدیرکل میراث فرهنگی کردستان با تأکید بر لزوم حفظ هویت تاریخی این بناها گفت: بسیاری از حمامهای تاریخی در استان کردستان به دلیل تغییر کاربری به قهوهخانه و رستورانها از اصالت خود خارج شدهاند و این در حالی است که باید این بناها بهعنوان جاذبههای گردشگری با کاربریهای اصلی خود احیا شوند.
وی در ادامه افزود: در سنندج تلاشهایی برای احیای حمامهای تاریخی با همان کاربریهای اصلی در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک با همکاری بخش خصوصی این پروژهها به سرانجام برسند و در این راستا، یکی از پروژههای ما، راهاندازی موزه سنگ در قروه است.
تلاش برای ایجاد موزه سنگ در کردستان
طالبنیا توضیح داد: استان کردستان یکی از غنیترین منابع سنگهای تزئینی را در کشور دارد و قروه با داشتن معادن سنگهای مرمر، طلا، آهن و سنگهای تزیینی، میتواند یک موزه سنگ حرفهای را میزبانی کند. این موزه میتواند بهعنوان یکی از جاذبههای گردشگری منطقه معرفی شود.
وی همچنین به مشکلات موجود در فرآیند احیای آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: ما به دنبال تعریف زنجیرهای از جاذبههای گردشگری هستیم که موزه سنگ یکی از اجزای آن خواهد بود و این پروژه بهویژه با همکاری بخش خصوصی و حمایتهای دولتی میتواند ظرفیتهای گردشگری استان را بهطور چشمگیری افزایش دهد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کردستان با اشاره به اهمیت حفاظتی این آثار تاریخی گفت: حمام قصلان یکی از معدود حمامهای ایران است که بهخوبی حفظ شده است و ما قصد داریم آن را بهطور کامل بهعنوان یک جاذبه گردشگری معرفی کنیم.
وی گفت: در علم مرمت، حفظ بخشی از ساختار اصلی بنا و حفاظت از آن توصیه میشود و در این پروژه نیز تمامی تلاشمان این است که این حمام با کمترین تغییرات در قالبی سنتی، مرمت و احیا شود.
