ابراهیم پور: ۳۴هزار بازدید از مراکز عرضه خام دامی ایلام انجام شد

محمدحسین ابراهیم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام، با تشریح عملکرد بازرسان این اداره در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: در راستای صیانت از سفره مردم و جلوگیری از هرگونه تخلف بهداشتی، طرح تشدید نظارت‌ها در کلیه مراکز عرضه و تولید فرآورده‌های خام دامی استان به صورت مستمر اجرا شده است.

وی آمار بازدیدها را قابل توجه خواند و تصریح کرد: در این مدت، بازرسان ما موفق شدند بیش از ۳۴ هزار مورد بازدید از مراکز مشمول قانون نظارت بهداشتی دامپزشکی انجام دهند که این حجم از بازرسی نشان‌دهنده اهمیت موضوع برای دامپزشکی است.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی ایلام، میزان کشفیات را تشریح کرد و گفت: نتیجه این بازرسی‌های دقیق، ضبط و معدوم‌سازی حجم قابل توجهی از فرآورده‌های غیربهداشتی بود. به طور مشخص، ۷ هزار و ۴۱۷ کیلوگرم فرآورده غیرقابل مصرف از مراکز عرضه و همچنین ۲۰ هزار و ۵۸۴ کیلوگرم گوشت قرمز و سفید ناسالم از مراکز تولید و کشتارگاه‌ها کشف و ضبط شد.

ابراهیم‌پور عنوان کرد: در مجموع، بیش از ۲۸ تُن مواد غیرقابل مصرف از چرخه مصرف خارج شده است.

وی با اشاره به اقدامات قانونی علیه متخلفین افزود: در این دوره شش‌ماهه، سخت‌گیری‌ها در مورد تخلفات بهداشتی افزایش یافت. طی این مدت به ۷۲۲ مرکز تذکر کتبی داده شد و ۲۳۸ مورد نمونه‌گیری از محصولات مختلف برای آزمایش‌های تکمیلی صورت گرفت.

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی ایلام گفت: علاوه بر این، با توجه به اهمیت برخورد قاطع با تهدیدکنندگان سلامت، ۱۳۵ واحد متخلف که به اخطارهای ما توجهی نکردند، برای رسیدگی قضایی و تعزیراتی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی در پایان، به حجم نظارت در کشتارگاه‌ها نیز اشاره کرد و تاکید داشت: نظارت بهداشتی در کشتارگاه‌ها با دقت ویژه‌ای انجام شد. در کشتارگاه‌های دام، ۶ هزار و ۶۲۳ رأس دام سبک و ۸۶۰ رأس دام سنگین و در کشتارگاه‌های طیور نیز یک میلیون و ۳۵۷ هزار و ۸۱۰ قطعه طیور تحت بازرسی‌های بهداشتی کامل قرار گرفتند تا اطمینان حاصل شود که هیچ فرآورده ناسالمی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد.