به گزارش خبرنگار مهر، دانیال اسماعیلی‌فر ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با الوحده امارات افزود: فردا بعد از مدت‌ها به استادیوم مورد علاقه خودمان و هواداران برمی‌گردیم. از همه کسانی که برای آماده‌سازی ورزشگاه تلاش کردند، تشکر می‌کنم.

اسماعیلی فر با اشاره به کسب یک امتیاز از بازی با شباب الاهلی، عنوان کرد: نتیجه خوبی بود. امیدوارم فردا به هدفی که داریم برسیم و هم ما و هم هواداران با خوشحالی به خانه برگردیم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره انگیزه بازیکنان از حضور بازیکنان باکیفیت در لیگ نخبگان اذعان داشت: ما سال گذشته قهرمان شدیم و می‌خواهیم ثابت کنیم این موفقیت حق ما بود. اکنون تنها نماینده ایران هستیم و برای دفاع از حیثیت کشور تلاش خواهیم کرد. هدف ما نشان دادن کیفیت فنی تیم و اثبات این است که حضورمان در لیگ نخبگان کاملاً شایسته بوده است.

دیدار تیم های تراکتور و الوحده از رقابت های لیگ نخبگان آسیا فردا دوشنبه از ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار خواهد شد.