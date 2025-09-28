اسکوچیچ: بازیکنان تراکتور کیفیت بالایی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، دراگان اسکوچیچ ظهر یکشنبه در نشست خبری پیش از دیدار با الوحده امارات اظهار کرد: فردا بازی بسیار مهمی داریم پس از دیدار مقابل شباب الاهلی، حالا دوباره مقابل تیمی از امارات قرار می‌گیریم. الوحده تیمی با سازماندهی خوب و بازیکنان باکیفیت است که می‌تواند هر لحظه نتیجه را به نفع خود تغییر دهد. البته ما هم کیفیت بالایی داریم و فردا مقابل هواداران خودمان بازی می‌کنیم. هدف ما این است که نمایشی شایسته در برابر آنان داشته باشیم.

سرمربی تیم فوتبال تراکتور عنوان کرد: وضعیت مهدی ترابی هنوز مشخص نیست و دوماگوی دروژدک نیز محروم است.

وی در خصوص شرایط زمین ورزشگاه یادگار امام (ره) گفت: کارهای زیادی باقی مانده تا چمن ورزشگاه به آمادگی کامل برسد، اما طبق گفته مسئولان در فاصله کوتاه باقیمانده اقداماتی انجام خواهد شد و تلاش شده تا زمین فردا کیفیت مناسبی برای برگزاری مسابقه داشته باشد.

سرمربی تراکتور تبریز به میزان آمادگی بازیکنان ذخیره و تغییر ترکیب اصلی تیم اشاره و خاطرنشان کرد: چه کسی می‌داند من ترکیب اصلی را تغییر می‌دهم یا نه؟ همه بازیکنان آماده کمک به تیم هستند و با بهترین نفرات وارد زمین خواهیم شد. طبیعی است که برخی بازیکنان محروم شوند و نفرات دیگر جایگزین آنان شوند.

اسکوچیچ درباره کیفیت فنی الوحده گفت: الان نمی‌توانم وارد جزئیات شوم. آنان تیم خوبی هستند، بازیکنان باکیفیتی دارند و شکل تیمی مطلوبی ارائه می‌دهند. چند بازیکن خطرناک در ترکیب‌شان حضور دارند، اما نحوه پرس یا پوشش آن‌ها را نمی‌توانم اینجا توضیح دهم. با احترام کامل به حریف، ما هم بازیکنان باکیفیت زیادی در اختیار داریم.

وی در پاسخ به پرسشی درباره تأثیر حضور داوران بین‌المللی در کیفیت مسابقه عنوان کرد: محل صحبت درباره داوری اینجا نیست. ما فقط می‌خواهیم داور عادلانه قضاوت کند. طبیعی است هر داوری ممکن است اشتباه کند، اما منظور من اشتباهات بزرگی است که در لیگ ایران حتی با وجود VAR بررسی نمی‌شود و اغلب علیه ماست. نمی‌توانم بگویم در بازی قبلی اشتباه رخ داد و نمی‌توانم اسمش را اشتباه بگذارم!

اسکوچیچ در خصوص روند امتیازگیری مورایس در الوحده نیز بیان کرد: من اهل صحبت درباره رکوردها نیستم. حریف کیفیت بالایی دارد و تمرکز من فقط روی بازی فردا و نحوه عملکرد تیم خودمان است. از هواداران می‌خواهم فردا ورزشگاه را پر کنند؛ حضورشان به ما کمک زیادی خواهد کرد و فشار مضاعفی به حریف وارد می‌آورد. بازی در تبریز و مقابل ورزشگاه پر برای هر تیمی دشوار است. طی ده ماه گذشته تنها در دو مسابقه در ۹۰ دقیقه شکست خورده‌ایم.

وی در پایان در واکنش به صحبت‌های سرمربی الوحده درباره شناخت از او، گفت: من هر روز در حال خودشناسی هستم! اینکه مورایس گفته شناخت خوبی از من دارد، جالب است. من خودم هنوز به‌طور کامل خودم را نمی‌شناسم، پس بعید می‌دانم به اندازه‌ای که ایشان از من شناخت دارد، من او را بشناسم.

دیدار تیم های تراکتور و الوحده از رقابت های لیگ نخبگان آسیا فردا دوشنبه از ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه یادگار امام ره تبریز برگزار خواهد شد.