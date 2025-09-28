به گزارش خبرنگار مهر، مسعود تجریشی در آیین رونمایی از دیوار نگاره شهدای دانشگاه صنعتی شریف که امروز یک‌شنبه ششم مهرماه در کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد شهدا و افرادی که برای حفظ نام اسلام و کشور، جان و عمر خود را فدا کردند، گفت: افرادی که تعلقات دنیوی خود را کنار می‌گذارند و برای هدف والای خود می‌روند، انسان‌های بسیار ارزشمندی هستند. این عزیزان در جای‌جای این وطن از خاک کشور دفاع می‌کنند و نمی‌توان فداکاری‌های آن‌ها را فراموش کرد. آن‌ها جان خود را در راه خدا و در کف اخلاص گذاشته‌اند که بزرگترین هدیه است.

وی افزود: این جنگ بسیاری از ارزش‌ها را زنده کرد، هرچند دشمن هنوز دست از دشمنی برنداشته است، اما روش‌ها تغییر کرده است. در گذشته، دشمن با هواپیما و تانک حمله می‌کرد؛ اما امروز جنگ اول از طریق رسانه‌ها و روایت‌ها آغاز می‌شود. این روایت‌ها غالباً ناامیدی ایجاد می‌کنند و سوالاتی برای نسل جوان مطرح می‌کنند «چرا انقلاب کردیم و چرا این اتفاقات رخ داده است». برخی ناکارآمدی‌های داخلی باعث می‌شود این سوالات برای نسل جوان پیش بیاید.

وی اظهار کرد: هدف دشمن هنوز نابودی ایران و جلوگیری از سربلندی اسلام است تا نشان دهد می‌توانند دنیایی بدون عدالت داشته باشند.

وی ادامه داد: این جنگ نشان داد که ما مرد میدان هستیم، مردانی که از میدان فرهنگ و فناوری دفاع می‌کنند. فرهنگ ایرانی-اسلامی و فناوری باید در دانشگاه‌ها برای نسل جوان تقویت شوند. وطن‌دوستی بخشی از ایمان ماست و پرورش چنین نسلی کار آسانی نیست، اما ضروری است.

سرپرست دانشگاه صنعتی شریف اظهار امیدواری کرد مجموعه‌هایی که فارغ‌التحصیلان این دانشگاه هستند، در بعد فرهنگی بتوانند نسلی به جامعه تحویل دهند که با توجه به روایت‌های موجود، کشور و انقلاب را برای سال‌های آینده ایمن نگه دارند.

وی با بیان اینکه در جنگ اخیر دشمن تمام توان خود را در بعد فناوری به کار گرفت، گفت: این مسئله تنها محدود به اسرائیل نیست و استکبار جهانی، به ویژه آمریکا و غرب، تلاش دارند که کشور ما مستقل و توانمند نباشد.

تجریشی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به خواسته‌های مقام معظم رهبری درباره رشد علم و فناوری، ان‌شاءالله بتوانیم پاسخگوی این نیازها باشیم و با کمک همدیگر، کشور سرفرازی داشته باشیم که پرچم اسلام را در دنیا برافراشته کند.