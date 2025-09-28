تردد بیش از ۳.۵ میلیون وسیله نقلیه در خراسان رضوی ثبت شده است

یوسف بنی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در شهریورماه امسال بیش از ۳ میلیون و ۵۸۳ هزار وسیله نقلیه از مبادی ورودی و خروجی خراسان رضوی عبور کردند که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال دو درصد افزایش نشان می‌دهد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی بیان کرد: بیشینه انباشت وسایل نقلیه در استان در ۱۹ شهریور با ثبت ۵ هزار و ۳۱۹ وسیله نقلیه به ثبت رسیده است و بیشترین مجموع ورود و خروج خودرو نیز در روز ۲۱ شهریور رخ داده است.

وی افزود: بر پایه اطلاعات ثبت‌شده از طریق دوربین‌های پلاک‌خوان، ۳۸ میلیون و ۴۴۲ هزار پلاک خودرو در سطح استان رویت شده که از این میان ۱۸۹ هزار و ۶۶۵ مورد تخلف به ثبت رسیده است.

بنی اسدی با اشاره به محورهای پرتردد استان اظهار داشت: مسیرهای مشهد – چناران، آزادراه شهید شوشتری (مشهد – باغچه) و محور مشهد – شاندیز در شهریورماه بیشترین متوسط تردد روزانه را به خود اختصاص داده‌اند.

به گفته رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی، بیشترین خودروهای غیربومی حاضر در استان متعلق به استان تهران با سهم ۱۰ درصد بوده و پس از آن اصفهان با ۵ درصد و استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و خوزستان هر یک با ۳ درصد در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

وی در ادامه به ماندگاری خودروها در استان اشاره کرد و گفت: ۲۵ درصد خودروها بین یک تا سه روز، ۴۵ درصد بین سه تا هفت روز و ۲۲ درصد نیز بیش از یک هفته در خراسان رضوی توقف داشته‌اند. مقاصد اصلی سفرهای هم‌استانی‌ها نیز تهران، خراسان شمالی، مازندران، سمنان، گلستان، اصفهان، خراسان جنوبی و البرز بوده است.

بنی اسدی همچنین از ثبت ۴۹۷ تخلف اضافه تناژ در محورهای استان طی شهریور خبر داد.

رئیس اداره مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان رضوی خاطرنشان کرد: مرکز مدیریت راه‌های استان به صورت شبانه‌روزی آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات شهروندان در حوزه راه و حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی گفت: رانندگان و کاربران جاده ای می توانند جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت جاده‌های استان با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس حاصل کرده و با مراجعه به سایت و نصب نرم افزار ۱۴۱ از آخرین وضعیت محورهای کشور مطلع و همچنین کاربران می‌توانند در سایت و نرم‌افزار ۱۴۱ تصاویر دوربین‌های نظارتی جاده‌ای را بصورت برخط مشاهده کنید.