پویش جهادی ساخت محور ترشیز؛ مشارکت مردم و مدیریت میدانی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حسین نوری: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و جنگ روانی دشمنان مواجه است، جبهه‌ای از خدمت در سراسر ایران اسلامی در جریان است. مدیران، مهندسان و کارگران در کنار مردم، با تکیه بر روحیه جهادی و اعتماد ملی، در حال پیشبرد طرح‌های عمرانی هستند تا مسیر توسعه و رفاه عمومی را هموار سازند. این پویش بزرگ، نمادی از اراده ملت برای ساخت آینده‌ای روشن‌تر در برابر چالش‌ها محسوب می‌شود.

«روایت خدمت» تبیینی از گوشه‌هایی از این تلاش‌های بی‌وقفه در گوشه و کنار کشور است. در این پرونده، پروژه‌هایی مورد بررسی قرار گرفته‌اند که با نگاه به آینده و همت مسئولان محلی، در مسیر تحول زیرساخت‌ها و توسعه پایدار قرار دارند. یکی از نمونه‌های برجسته آن، محور حیاتی شادمهر – خلیل‌آباد – بردسکن در خراسان رضوی است که اکنون به نماد همکاری چندجانبه میان دولت، مجلس و مردم تبدیل شده است.

این محور جاده‌ای، فراتر از یک مسیر تردد، حلقه اتصال توسعه منطقه ترشیز به شمار می‌رود. از کاهش تصادفات و سهولت دسترسی مردم تا رونق کشاورزی و صنعت، همه این اهداف در سایه شکل‌گیری باند دوم و توسعه شبکه راهی منطقه دنبال می‌شود. این پروژه اکنون با مطالبه مردمی و حمایت مدیریتی، در صدر برنامه‌های توسعه‌ای استان قرار گرفته است.

بی‌تردید استمرار این مسیر خدمت در قالب پروژه‌های ملی و منطقه‌ای می‌تواند تصویری روشن از عزم دولت و مردم برای پیشرفت ایران اسلامی ارائه دهد. الگویی که در محور شادمهر تا بردسکن مشاهده می‌شود، نمونه‌ای عملی از رویکرد «خدمت در میدان» است؛ جایی که اتحاد مسئولان و همراهی مردم، پایه‌های اقتدار اقتصادی و اجتماعی خراسان رضوی را مستحکم می‌سازد و مفهوم واقعی روایت خدمت را عینیت می‌بخشد.

پیشرفت ۵۴ کیلومتری محور شادمهر – بردسکن

وحید داعی، مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به طول ۵۴ کیلومتری این پروژه اظهار کرد: با حمایت‌های مقام عالی وزارت راه و شهرسازی و پیگیری‌های مظفری استاندار خراسان رضوی، محور شادمهر به بردسکن به عنوان یک شریان حیاتی، نه تنها برای ساکنان محلی، بلکه برای مسافران و تجار نیز اهمیت دارد؛ ضمن اینکه این مسیر ارتباط بین شهرستان‌های مختلف را تسهیل می‌کند و پل ارتباطی بین روستاها و شهرها عمل می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی بیان کرد: جاده شادمهر به خلیل آباد و بردسکن نه تنها یک محور تردد، بلکه به عنوان یک کانون اقتصادی نیز شناخته می‌شود و می‌تواند به رونق اقتصادی منطقه کمک کند. اکنون ۳۱ کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری رسیده و زیر بار ترافیک قرار گرفته است. که به گفته و معاون وزیر راه و شهرسازی پیگیری‌های نماینده شهرستان در اخذ مجوزها و بودجه جای تقدیر را دارد.

محور شادمهر – کاشمر – بردسکن کریدور اقتصادی خراسان رضوی است

حجت الاسلام جواد نیک‌بین، نماینده مردم منطقه ترشیز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر از جاده شادمهر به کاشمر و تا بردسکن به عنوان یکی از مسیرهای مهم در خراسان رضوی نام برد که نقش کلیدی در تسهیل حمل‌ونقل و ارتباطات منطقه‌ای دارد.

نماینده مردم منطقه ترشیز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه با بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل، فرصت‌های تجاری و صنعتی در این منطقه افزایش خواهد یافت، گفت: متأسفانه در حال حاضر به دلیل غیراستاندارد بودن جاده و عرض کم در بیشتر روزها شاهد حوادث ناگواری هستیم.

وی بیان کرد: جاده شادمهر به کاشمر و بردسکن به عنوان یک کریدور اقتصادی عمل می‌کند که می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران و توسعه کسب‌وکارها کمک کند، ضمن اینکه این جاده می‌تواند به حمل و نقل کالاها از تولیدکنندگان به بازارهای بزرگ‌تر تسهیل کند.

محور خلیل‌آباد – بردسکن باید با شتاب دو بانده شود

علی گرمابی، فرماندار خلیل آباد گفت: جاده خلیل‌آباد به بردسکن، یکی از مهم‌ترین کریدورهای اقتصادی خراسان رضوی، سال‌هاست که به دلیل عدم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، شهروندان منطقه را درگیر مشکلات فراوانی کرده است.

فرماندار خلیل آباد بیان کرد: این جاده که از یک سو به شبکه ارتباطی سبزوار و از سوی دیگر به جاده شادمهر کاشمر متصل می‌شود و نقش کلیدی در ارتباطات بین‌شهری و حمل و نقل کالا دارد.

وی گفت: ما درخواست داریم که این پروژه با شتاب بیشتری اجرا شود، این جاده نه تنها برای ما، بلکه برای تمام شهروندان منطقه اهمیت زیادی دارد و این جاده نه تنها برای حمل و نقل داخلی، بلکه برای ارتباط بین استانی نیز حیاتی است و موجب می‌شود، اقتصاد منطقه را تقویت کند، باید به این پروژه اهمیت ویژه‌ای دهد و ما امیدواریم که با تلاش مشترک، این جاده به زودی دو بانده شود و زندگی ما بهبود یابد.

گرمابی با بیان اینکه شبکه حمل و نقل به عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه متوازن و پایدار، نقش بسیار حیاتی دارد، اظهار کرد: توجه به توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل و به ویژه محور خلیل‌آباد به بردسکن، می‌تواند به عنوان یک گام اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در منطقه ترشیز و خراسان رضوی تلقی شود.

فرماندار خلیل آباد با اشاره به اهمیت وجود راه‌های ایمن، تأکید کرد: این عنصر نه تنها به عنوان پیش نیازی برای جذب سرمایه‌گذاری در منطقه محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند تأثیرات مثبت قابل توجهی بر روی کیفیت زندگی مردم و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد.

وی در ادامه به اهمیت باند دوم این محور اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری از باند دوم محور خلیل‌آباد به بردسکن، می‌تواند به طور چشمگیری تصادفات را کاهش دهد و در عین حال مسیر توسعه اقتصادی، گردشگری و کشاورزی منطقه را هموارتر کند.

گرمابی خاطرنشان کرد: این محور یکی از پرترددترین مسیرهای ارتباطی در منطقه ترشیز به شمار می‌رود.

فرماندار خلیل‌آباد خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل نه تنها برای بهبود شرایط اقتصادی ضروری است، بلکه باید به عنوان یک عامل کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی و ارائه خدمات عمومی در نظر گرفته شود.

انتقاد فرماندار از کم کاری در حوزه راه‌های بردسکن

در ادامه محمد جواد صفرنژاد، فرماندار بردسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: متأسفانه در حوزه راه‌های منتهی به بردسکن در سنوات گذشته کم کاری شده است وعلی رغم هزار و ۸۵ کیلومتر راه حتی یک کیلومتر هم راه دوبانده در سطح منطقه نداریم.

فرماندار بردسکن بیان کرد: در این راستا تا کنون جلسات کارشناسی برای پیمودن راه سرمایه گذاری برای تولید برداشته شده است و در این راه از هیچ مدیری کم کاری پذیرفته نیست.

وی افزود: بردسکن دارای شاخص‌های فراوانی در حوزه صنعت، معادن و کشاورزی است و از آنجا که ۸۵ درصد اقتصاد مردم وابسته به صنعت کشاورزی است باید همه همت خود را به زیرساخت‌های زیربنایی در حوزه کشاورزی و از طرفی حمل و نقل برداریم.

صفرنژاد در بحث راه به پیگیری‌های کشوری و استانی خود با همراهی نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: اعتبارات خوبی به شهرستان تخصیص و جهش بزرگی را در بحث آسفالت و دوبانده کردن محور بردسکن به خلیل آباد مشاهد می‌کنیم.

فرماندار بردسکن افزود: اعتبارات مناسبی تخصیص یافته است و امیدواریم با توجه به مطالبه عمومی در تسریع این پروژه شاهد ادامه کارکردن این پروژه باشیم.

محور بردسکن – کاشمر موتور تحول اقتصادی منطقه است

در ادامه محمد قربانی، فرماندار کاشمر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر تسریع در اجرای پروژه تاکید دارد و افزود: این جاده اقتصاد شهرستان‌های منطقه را متحول می‌کند.

فرماندار کاشمر از پیگیری خود در خصوص راه آهن این منطقه که از سبزوار به سمت بردسکن و ادامه آن از کاشمر و متصل به راه آهن سراسری جنوب کشور می‌شود، خبر داد.

پروژه شادمهر – خلیل‌آباد – بردسکن؛ تجلی هم‌افزایی مردم و مسئولان

پروژه‌های راهسازی در منطقه ترشیز به‌ویژه محور شادمهر – خلیل‌آباد – بردسکن، با هدف رفع گره‌های ترافیکی و ایجاد مسیرهای ایمن در حال پیشرفت است. هر بخش از این پروژه نماد هم‌افزایی میان مدیران اجرایی، نهادهای نظارتی و مطالبه‌گری مردمی است؛ هم‌افزایی‌ای که زیرساخت توسعه را بر پایه مشارکت و اعتماد عمومی بنا می‌گذارد.

تکمیل این محور علاوه بر جنبه عمرانی، به‌عنوان یک پیشران اقتصادی عمل خواهد کرد؛ چراکه با تسهیل ارتباط بین مناطق تولیدی و مراکز تجاری، زمینه اشتغال و رونق کسب‌وکارهای محلی را فراهم می‌سازد. توسعه جاده، در واقع به‌مثابه توسعه فرصت‌هاست، فرصتی برای کشاورزان، صنعت‌گران و گردشگران که بتوانند از ظرفیت‌های بالقوه منطقه بیشترین بهره را ببرند.

تجربه این طرح و پروژه‌های مشابه در سطح استان خراسان رضوی نشان می‌دهد که با تداوم نگاه خدمت‌محور و پیگیری جهادی، می‌توان فاصله بین وعده‌ها و عمل را کاهش داد. این گزارش، پژواکی از اراده جمعی است که در میدان عمل تجلی یافته و بیانگر روحیه‌ای است که توسعه را نه یک شعار، بلکه یک مأموریت ملی می‌داند.

مسئولان امید دارند با تخصیص مناسب اعتبارات و حمایت وزارت راه و شهرسازی، روند اجرای پروژه‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود تا مردم منطقه از مزایای آن در کوتاه‌ترین زمان بهره‌مند گردند. آنان بر این باورند که تحقق عدالت در توزیع زیرساخت‌ها، خود زمینه‌ساز کاهش مهاجرت، افزایش سرمایه‌گذاری و شکل‌گیری الگوی توسعه متوازن در سطح استان خواهد بود.

پرونده «روایت خدمت» تبیینی از واقعیت میدانی توسعه ملی است؛ روایتی از مردمی که با امید زندگی می‌کنند و مدیرانی که در خدمت به آن‌ها قدم برمی‌دارند. این مسیر ادامه دارد و هر کیلومتر جدید جاده، گامی در جهت تحقق آرمان ایران آباد و قدرتمند است؛ آرمانی که در دل هر خدمت صادقانه، معنا می‌یابد و در عمل، به ساخت فردایی روشن ختم می‌شود.