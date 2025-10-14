سعید سبحانی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۸۱ مورد تخلف اضافه تناژ در محورهای خراسان شمالی ثبت شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۱۰ مورد بوده است و نشان از رشد ۲۳ درصدی در ثبت تخلفات دارد.
وی افزود: بر اساس دادههای سامانههای توزین حین حرکت (WIM) و گزارشهای میدانی، میزان تناژ شناساییشده در سال جاری به ۵۳۱ تن رسیده که نسبت به ۴۰۷ تن سال گذشته رشد ۳۰ درصدی را نشان میدهد.
سبحانی با تأکید بر اهمیت کنترل و پایش بار محورها تصریح کرد: هدف اصلی اجرای طرحهای نظارتی در حوزه حملونقل، صیانت از ایمنی جادهها، حفظ زیرساختهای حملونقل و جلوگیری از تخریب زودهنگام رویههای آسفالتی است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خراسان شمالی بیان کرد: این اداره کل با استفاده از سامانههای هوشمند، گشتهای نظارتی و همکاری پلیسراه، بهصورت مستمر بر عملکرد ناوگان باری نظارت دارد تا ضمن ارتقای ایمنی ترافیک، اجرای دقیق مقررات حمل بار در استان تضمین شود.
وی در پایان از رانندگان ناوگان حملونقل کالا خواست با رعایت ظرفیت مجاز بار و مقررات حملونقل جادهای، از بروز حوادث و خسارتهای احتمالی جلوگیری کنند.
