رشد ۲ درصدی تردد وسیله نقلیه در مبادی ورودی و خروجی خراسان رضوی

جعفر شهامت در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۲ درصدی تردد وسایل نقلیه در مبادی ورودی و خروجی این استان طی آذرماه ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار کرد: در این بازه زمانی در مجموع ۲ میلیون و ۷۸ هزار و ۲۳۸ وسیله نقلیه در ورودیها و خروجیهای استان تردد داشتهاند و بیشترین حجم مجموع ورود و خروج وسایل نقلیه در روز هفتم آذرماه به ثبت رسیده که تعداد آن به ۹۳ هزار و ۴ دستگاه رسیده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی بیشترین میزان انباشت خودرو در سطح استان را مربوط به روز پنجم آذرماه عنوان کرد و افزود: بر اساس دادههای ثبتشده توسط دوربینهای پلاکخوان، بیشترین سهم پلاکهای رویتشده در محورهای خراسان رضوی متعلق به استان تهران با ۱۲ درصد، پس از آن استان اصفهان با ۸ درصد و استان خراسان شمالی با ۴ درصد بوده است.
وی همچنین به وضعیت ماندگاری خودروها در استان اشاره کرد و گفت: ۱۵ درصد از خودروها کمتر از یک روز در استان حضور داشتهاند، ۲۹ درصد بین یک تا سه روز، ۳۱ درصد بین سه تا هفت روز و ۲۵ درصد نیز بیش از یک هفته در استان ماندگار بودهاند.
شهامت ادامه داد: بیشترین مقاصد سفر هماستانیها در آذرماه به ترتیب شامل استان تهران با سهم ۱۳ درصد، اصفهان با ۱۰ درصد، مازندران با ۸ درصد و استانهای سمنان و خراسان شمالی هر کدام با سهم ۷ درصد بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی افزود: طبق اطلاعات بهدستآمده از دوربینهای پلاکخوان، در مجموع ۳۴ میلیون و ۹۴۱ هزار و ۵۸۶ پلاک در سطح استان خراسان رضوی رؤیت شده که از این تعداد ۳۹۵ هزار و ۸۷۱ پلاک مربوط به تخلفات بوده است. همچنین بر اساس دادههای ثبتشده در سامانههای توزین در حال حرکت، در آذرماه سال جاری ۹۶۶ مورد تخلف قطعی اضافه تناژ در استان شناسایی شده است.
وی با اشاره به خدمات اطلاعرسانی مرکز مدیریت راهها خاطرنشان کرد: رانندگان میتوانند برای اطلاع از آخرین وضعیت جادههای استان با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند یا با مراجعه به سایت و نصب نرمافزار ۱۴۱ از وضعیت محورهای کشور آگاه شوند.
به گفته شهامت، در آذرماه امسال در مجموع ۲۲۹ هزار و ۱۴۶ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که از این تعداد ۱۹ هزار و ۳۶۳ تماس مربوط به بخش پاسخگویی بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای خراسان رضوی تأکید کرد: کاربران میتوانند از طریق سایت و نرمافزار ۱۴۱ تصاویر دوربینهای نظارتی جادهای را بهصورت برخط مشاهده کنند. همچنین مرکز مدیریت راههای استان بهصورت شبانهروزی آماده دریافت انتقادات، پیشنهادات و شکایات هموطنان در حوزه راه و حملونقل جادهای از طریق سامانه تلفنی ۱۴۱ است.
