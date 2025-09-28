  1. استانها
  2. خوزستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

هشدار زرد هواشناسی در خوزستان؛ طوفان‌های لحظه‌ای در راه‌ است

هشدار زرد هواشناسی در خوزستان؛ طوفان‌های لحظه‌ای در راه‌ است

اهواز - اداره‌کل هواشناسی خوزستان با صدور هشدار سطح زرد، نسبت به وقوع تندبادهای لحظه‌ای و گردوخاک محلی در بخش‌هایی از استان طی روزهای آینده هشدار داد.

محمد سبزه‌زاری، مدیرکل هواشناسی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار سطح زرد خبر داد و گفت: از ظهر روز دوشنبه تا اواخر وقت پنج‌شنبه، وزش بادهای متوسط همراه با تندبادهای لحظه‌ای در مناطق جنوبی، جنوب‌غربی، غربی و بخش‌هایی از مرکز استان پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به احتمال وقوع گردوخاک محلی و موقتی در این بازه زمانی افزود: این شرایط می‌تواند دید افقی را کاهش داده و سلامت گروه‌های حساس را تحت تأثیر قرار دهد. از شهروندان انتظار می‌رود ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج پدیده خودداری کنند.

