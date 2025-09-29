هشدار زرد هواشناسی در گلستان؛ باد شدید و رگبار در راه است

سمیه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از عصر روز سه‌شنبه ۸ مهرماه تا روز پنج‌شنبه ۱۰ مهرماه شرایط جوی استان شامل وزش باد نسبتاً شدید به ویژه در نواحی مستعد گرد و خاک، رگبار و رعدوبرق، پدیده مه، کاهش دما و در ارتفاعات کوهستانی ریزش پراکنده برف خواهد بود.

وی افزود: این شرایط ممکن است منجر به آب‌گرفتگی برخی معابر، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها شود. همچنین خطر برخورد صاعقه و کاهش دید افقی نیز وجود دارد.

ملاحی اظهار کرد: شهروندان از توقف در حاشیه و بستر مسیل‌ها و رودخانه‌های فصلی خودداری کرده، در سفرهای بین شهری با احتیاط رفتار کنند و تمهیدات پیشگیرانه لازم را به عمل آورند.