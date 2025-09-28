نجارقابل:برگزاری بیش از ۲۰رویداد دراستان اردبیل به مناسبت هفته گردشگری

یحیی نجارقابل در گفت و گو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: به مناسبت روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری رویدادهای ویژه این ایام در استان اردبیل از روزهای گذشته آغاز شده و تا پایان هفته ادامه دارد.

معاون گردشگری اداره کل میراث‌فرهنگی استان اردبیل افزود: بر این اساس بیش از ۲۰ رویداد از سوی اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل برنامه‌ریزی شده و علاوه بر این در مناطق مختلف استان نیز از سوی فعالان بخش خصوصی برنامه‌هایی در گرامیداشت هفته گردشگری برگزار می‌شود.

وی تاکید کرد: نشست تخصصی گردشگری بافت تاریخی با حضور میهمانان ملی، جشنواره‌های سیب مشگین‌شهر و گردوی ثمرین، غبارروبی مزار شهدای گمنام با حضور کارمندان اداره کل از جمله برنامه‌هایی است که در ابتدای هفته گردشگری برگزار شد.

نجارقابل ادامه داد: حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل در برنامه تلویزیونی، برگزاری تور اینفو برای مدیران دفاتر خدمات مسافرتی، نشست تخصصی با حضور مدیران تاسیسات گردشگری، به صدا درآوردن زنگ گردشگری در مدارس، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و تجلیل از برترین‌های صنعت گردشگری نیز از دیگر برنامه‌های این ایام در استان اردبیل است که طی هفته جاری برگزار می‌شود.