به گزارش خبرنگار مهر، اله‌کرم اخلاقی عصر یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس بیمارستان امام خمینی (ره) کنگان، ضمن تقدیر از خدمات ارزنده سیده انسیه سجادی زاده در طول دوران مدیریت خود، با استقبال از انتصاب امین مشتاقی به‌عنوان رئیس جدید این بیمارستان، گفت: حوزه سلامت شهرستان کنگان نیازمند انسجام، کار تیمی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های انسانی و تجهیزاتی است و امیدواریم با مدیریت جدید، شاهد ارتقای خدمات درمانی و بهداشتی و شکوفایی هرچه بیشتر این مجموعه باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر افزود: دانشگاه علوم پزشکی بوشهر از تمامی ظرفیت‌های خود برای تقویت خدمات سلامت در جنوب استان استفاده خواهد کرد.

وی گفت: بیمارستان امام خمینی (ره) به‌عنوان قطب درمانی منطقه باید محور ارائه خدمات کیفی به مردم باشد.

در این مراسم امین مشتاقی به‌عنوان رئیس جدید بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان کنگان معرفی و از خدمات دکتر سیده انسیه سجادی زاده تقدیر شد.