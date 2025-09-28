بهروز ایران نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد:

تلاش شبانه‌روزی کارشناسان اورژانس برای ارائه خدمات فوری، دقیق و به‌موقع به شهروندان، نشان‌دهنده تعهد این مجموعه به سلامت مردم است.

وی با اشاره به ثبت بیش از ۲۵ هزار تماس با اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی در شهریورماه گفت: از این تعداد تماس، هشت هزار و ۷۳۳ مورد منجر به اعزام تیم‌های فوریت پزشکی به محل حادثه شده و مابقی شامل مشاوره‌های پزشکی، راهنمایی‌های تلفنی و پیگیری وضعیت بیماران بوده است.

رئیس مرکز اورژانس پیش‌بیمارستانی استان مرکزی گفت: پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و تجهیزات پیشرفته، همواره آماده خدمت‌رسانی به شهروندان در بیماری‌ها، حوادث و شرایط بحرانی هستند.

وی افزود: ثبت این میزان تماس شهروندان با مراکز اورژانس استان مرکزی نشان‌دهنده اهمیت تقویت زیرساخت‌ها، افزایش تجهیزات و بهره‌گیری از نیروی انسانی متخصص در ارائه خدمات به موقع و دقیق به مردم است.