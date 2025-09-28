نوین: توزیع یارانه نان باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوین عصر یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با انتقاد از نحوه توزیع یارانه نان در کشور گفت: دولت سالانه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان و به ازای هر ایرانی حدود ۳ میلیون تومان یارانه نان می‌دهد تا این محصول ارزان به سفره‌ها برسد اما بسیاری از ایرانیان از آزادپزها خرید می‌کنند و از این یارانه محروم‌اند.

وی ادامه داد: آرد یارانه‌ای کیسه‌ای ۴۵ هزار تومان و آرد آزاد کیسه‌ای یک میلیون و دویست هزار تومان عرضه می‌شود و با این حال مردم از کمبود نان یارانه‌ای و کیفیت آن شاکی‌اند. این یارانه به خود مردم داده شود بهتر از آن است که در چرخه توزیع عده‌ای خاص از آن بهره‌مند شوند.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: نان یارانه‌ای حذف و سهم هر ایرانی از یارانه نان به خودشان داده شود، مردم بهتر از دولت مصرف‌شان را مدیریت می‌کنند. یارانه یک خانوار ۴ نفره در سال ۱۲ میلیون تومان است حال آنکه علیرغم خرید از نانوایان آزادپز مصرف نان این خانواده در سال به ۶ میلیون تومان هم نمی‌رسد.

وی تصریح کرد: بنابر گزارشات منتشر شده با خروج اتباع غیرمجاز از کشور بعد جنگ ۱۲ روزه، مصرف نان در برخی کلانشهرها من‌جمله تهران کاهش یافته است و این یعنی در چند سال گذشته اتباع بیگانه سهم یارانه نان ایرانی‌ها را بلعیده‌اند. همین یارانه به کد ملی ایرانیان اختصاص یابد این موارد پیش نمی‌آید و حواشی کمبود و کیفیت نان هم جمع می‌شود.