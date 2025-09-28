یک دامداری راکد پرورش گاومیش در میانکاله احیا شد

سمیه حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بالای منطقه میانکاله در حوزه دامپروری اظهار داشت: شناسایی و فعالسازی واحدهای راکد و نیمهراکد از اولویتهای این مدیریت است و با رفع موانع موجود میتوان دوباره شاهد رونق تولید در حوزه دام، بهویژه پرورش گاومیش در این منطقه بود.
وی افزود: دهستان میانکاله به دلیل وجود تالابها و آببندانهای فراوان، شرایط طبیعی و بومی مناسبی برای نگهداری و پرورش گاومیش دارد و میتواند به عنوان یکی از قطبهای اصلی پرورش این دام در شرق مازندران معرفی شود.
حسنی با بیان اینکه پرورش گاومیش در میانکاله به صورت واحدهای کوچک و نیمهصنعتی نیز قابل توسعه است، خاطرنشان کرد: توسعه این بخش میتواند به افزایش درآمد خانوارهای روستایی، ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و ارتقای امنیت غذایی در منطقه کمک کند.
وی همچنین از برنامهریزی برای حمایت از دامداران فعال در این حوزه خبر داد و گفت: ارائه تسهیلات بانکی، مشاورههای تخصصی و حمایت در تأمین نهادهها از جمله اقداماتی است که در دستور کار جهاد کشاورزی برای حمایت از فعالان این حوزه قرار دارد.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی بهشهر، با استمرار این روند، میانکاله میتواند به عنوان یک پایلوت موفق در توسعه پرورش گاومیش در استان مازندران مطرح شود.
