مالکیت تالاب میانکاله را واگذار نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، هادی خنجری پنجشنبه شب در جمع مسئولان شرق مازندران در بهشهر با بیان اینکه امسال سال سختی برای ما است؛ اظهار داشت: اعتبارات اختصاص‌یافته به استان‌ها ۵۰ درصد تقلیل یافت و لذا باید با برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تری حرکت کنیم.

وی اظهار کرد: در بحث گردشگری، باید از میانکاله به‌عنوان مقصد گردشگری استفاده شود و افرادی که اهلیت دارند در این حوزه را شناسایی کرده و کارشناسی‌های مختلف انجام شد و امیدواریم به‌عنوان اکوتوریسم و طبیعت‌گردی از ظرفیت‌های تالاب میانکاله استفاده کنیم.

فرماندار بهشهر گفت: به خاطر منابع اقتصادی نمی‌توانیم موقعیتی محیط زیستی میانکاله و ظرفیت‌های این اکوسیستم را نادیده بگیریم بلکه افرادی در البته شرکت‌ها وارد شدند تا با حفظ میانکاله، احیای تالاب و حفاظت از گیاهان، نباتات و حیوانات از این منطقه به‌عنوان مقصد گردشگری بدون هیچ خدشه به این داده‌های طبیعی و ملی استفاده کنیم.

وی افزود: باید از ظرفیت جامعه محلی برای توسعه گردشگری میانکاله استفاده شود و قرار نیست مالکیت تالاب را مانند برخی از قراردادهایی همچون ترکمن‌چای واگذار کنیم بلکه در راستای گردشگری تلاش می‌کنیم که در مرحله کارشناسی است و امیدواریم با استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری میانکاله استفاده و درآمدزایی اقتصادی کنیم.

این مسئول همچنین بابیان اینکه منطقه آزاد امیرآباد هم از خواسته‌های مهم مردم شهرستان و منطقه است؛ یادآور شد: با توجه به شاخص‌های این بندر اعتقادداریم این بندر می‌تواند یکی از بنادر آزاد مهم برای استان مازندران باشد و دارای امتیاز مناسب است و این در حالی است که تعصب خاص نداریم.

خنجری گفت: اگر قرار است چند منطقه به‌عنوان منطقه آزاد انتخاب شود؛ آمادگی وجود دارد و موافق هستیم و با تمام توان حمایت می‌کنیم و کمک می‌کنیم برای تحقق این مسئله و اگر بنا بر یک منطقه است از موقعیت بندر امیرآباد به‌عنوان ظرفیت‌های مختلف دفاع می‌کنیم.

وی ادامه داد: منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد دارای ظرفیت‌های صنعتی و تجاری و دارای موقعیت ویژه است و به‌زودی رورو ریلی افتتاح می‌شود

این مسئول گفت: هر نقطه‌ای از مازندران که بخواهد توسعه یابد، استقبال می‌کنیم اما نمی‌توان از حقوق مردم شهرستان بگذریم و ساکت باشیم و لذا امیدواریم در بستر کارشناسی اتفاقات خوب برای مازندران رقم بخورد.

خنجری افزود: در بخش زیرساختی هم تلاش فراوان برای توسعه در این بخش‌داریم و باید برای ظرفیت‌های بالقوه باید برنامه داشته باشیم و پالایشگاه نفت در شهرستان احداث شود و امیدواریم در سال ۹۷ این اتفاق بیفتد که درروند توسعه مازندران نقش اساسی خواهد داشت.

وی اظهار کرد: در شرایط فعلی بر اساس مسئولیتی که بر عهده‌داریم؛ باید به مردم خدمت کنیم و تلاش مجاهدانه و خستگی‌ناپذیر در دستور کار باشد و فضای شهرستان فضای شهرستان، فضایی آرام برای ارائه خدمات به مردم باشد.

فرماندار بهشهر با اعلام اینکه باید تعامل، همکاری و وحدت در بین مسئولان و تلاش برای رسیدن به هدف در دستور کار باشد تا رضایت خداوند و آرمان شهدا محقق شود از مسئولان خواست تا با استفاده از تجربیات گذشته در خدمت، خدمات شایسته‌تری به مردم ارائه کنند.

خنجری گفت: طرح سالم‌سازی و ساماندهی دریا با توجه به فصل تابستان از طرح‌های مهم است که برای رفع مشکلات باید باقوت ورود کرده و با استفاده از فرصت‌های مختلف در حوزه گردشگری، منابع طبیعی و مواهب خدادادی، تلاش برای میزبانی از مسافران و توسعه اقتصادی را در دستور کار قرار دهیم.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای زیباسازی و مبلمان سازی شهرهای مختلف شهرستان بهشهر استفاده شود و با برگزاری جلسات کاربردی برای نشاط در جامعه تلاش شود.