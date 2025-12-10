خانه مطبوعات قم ۹۰۰ نفر–ساعت آموزش در حوزه های مختلف برگزار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم ظهر چهارشنبه در نشست مدیران رسانه استان قم با خامسیان معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر معاون اول رئیسجمهور با ارائه گزارشی درباره شرایط کمی فعالیت رسانهها در این استان اظهار کرد: براساس آمارهای رسمی، در حال حاضر ۶۴۹ رسانه با مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات در قم مشغول فعالیت هستند.
وی بیان کرد: این آمار با احتساب سرانه جمعیت، به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر حدود ۵۴ رسانه را نشان میدهد و قم در این زمینه جایگاه نخست رتبهبندی کشور را داراست که البته این وضعیت آسیبهایی به همراه دارد و به افت کیفیت تولیدات رسانهای منجر خواهد شد.
وی با اشاره به ساختار خانه مطبوعات، اساسنامه فعلی این نهاد صنفی را ناکارآمد و پاسخگو به نیازهای امروز ندانست و بیان کرد: سال گذشته اصلاحیهای برای بهروزرسانی اساسنامه در مجمع عمومی به رأی گذاشته شد، اما فرایند ابلاغ و ارجاع آن هنوز بلاتکلیف باقی مانده است.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات قم در ادامه سخنان خود به موضوع شکلگیری نظام صنفی رسانهای اشاره کرد و گفت: در کشور هماکنون هشت نظام صنفی از جمله نظام پزشکی، نظام مهندسی، نظام پرستاری و در دیگر حوزهها فعال هستند که ایجاد یک نظام صنفی ویژه فعالان رسانه، از ضرورتهای جدی امروز است و میتواند بسیاری از مشکلات ساختاری حوزه ساماندهی خبرنگاران را برطرف کند.
مدیر خبرگزاری مهر استان قم بیان کرد: پیگیری این موضوع در دولت گذشته نیز مطرح بوده که امیدواریم این امر در دولت چهاردهم به نتیجه برسد.
وی در بخش دیگری از گزارش خود، کمبود منابع مالی و نبود درآمد پایدار را اصلیترین مانع فعالیتهای خانه مطبوعات عنوان کرد و افزود: در حال حاضر هیچ منبع مالی مشخص و ثابتی برای اداره این مجموعه وجود ندارد و هیئت مدیره برای پیشبرد برنامههای صنفی، آموزشی و رفاهی با مشکلاتی مواجه است.
وی همچنین با اشاره به اولویتبخشی خانه مطبوعات به آموزش طی یک سال اخیر گفت: تا کنون نزدیک به ۹۰۰ نفر-ساعت دوره آموزشی در قالب برنامههای گوناگون و با مشارکت مراکز مختلف، برای خبرنگاران، فعالان رسانهای و علاقمندان به حوزه خبر و رسانه برگزار شده و این اقدام با وجود محدودیت منابع، یکی از محورهای اصلی فعالیت هیئت مدیره خانه مطبوعات استان قم بوده است.
رئیس هیئت مدیره خانه مطبوعات قم در پایان به مشکل پرداخت یارانههای رسانهای نیز اشاره کرد و بیان داشت: وضعیت تخصیص این حمایتها همچنان محل چالش است و نیازمند ساماندهی و شفافیت بیشتری است و رسانههای استان از تخصیصهای اندک یارانه نسبت به سنوات گذشته انتقاد دارند و نیاز است دولت در این حوزه حمایت خود از رسانهها را در عمل محقق کند.
