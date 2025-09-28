  1. جامعه
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۴۸

کشیر: ۲۶درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است

کشیر: ۲۶درصد از افزایش ترافیک مهر ماه مربوط به مراکز آموزشی است

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: ۲۶ درصد از بار ترافیک مهرماه به مدارس مربوط می‌شود و کامیون‌ها صبح‌ها اجازه تردد ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ گفت: با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، ترافیک در کلان‌شهر تهران حدود ۳۰ درصد افزایش یافته است.

۲۶ درصد از بار ترافیکی مربوط به مراکز آموزشی

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از این افزایش، یعنی حدود ۲۶ درصد، ناشی از ترددهای مرتبط با مراکز آموزشی است.

محدودیت تردد خودروهای باری در صبح‌ها

سرهنگ کشیر یادآور شد: براساس مصوبه شورای عالی ترافیک استان تهران به جهت کنترل بار ترافیکی و کاهش گره های ترافیکی در ساعات پیک صبحگاهی، تردد انواع خودروهای حمل بار شامل کامیونت‌ها، کامیون‌ها و وانت‌بارها حتی در صورت حمل مواد غذایی یا سوختی از ساعت ۶ تا ۱۰ صبح در تهران ممنوع است. این طرح تا دو هفته ابتدایی مهرماه ادامه دارد.

توصیه به استفاده از حمل‌ونقل عمومی

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ تأکید کرد: از شهروندان تقاضا داریم ضمن مدیریت زمان، از خودروهای تک‌سرنشین کمتر استفاده کرده و بیشتر به سمت حمل‌ونقل عمومی بروند.

به گفته وی، توسعه ناوگان عمومی در تهران می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهکارها برای کاهش بار ترافیکی پایتخت باشد.

