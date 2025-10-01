۵۲۸ تصادف جرحی در یک هفته اول مهر ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: در هفته اول مهر ماه ۱۴۰۴، تعداد تصادفات جرحی در پایتخت بر اساس نوع کاربری بدین شرح بوده است: موتورسیکلت ۲۹۹ فقره، عابر پیاده ۱۰۰ فقره و خودرو ۲۹ فقره.
وی افزود: با توجه به شروع فصل پاییز و تاریکی زودهنگام هوا، لازم است عابران پیاده از لباسهای روشن و مناسب استفاده کنند تا در دید کامل رانندگان قرار گیرند. همچنین توصیه میشود برای عبور از عرض راه در بزرگراهها از پل عابر پیاده و در خیابانهای اصلی از خط کشی عابر پیاده عبور کنند.
زمانبندی وقوع تصادفات
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ درباره زمان وقوع تصادفات گفت: بیشترین تصادفات جرحی در بازه زمانی ۱۶ تا ۲۰ به تعداد ۹۶ فقره رخ داده است که رتبه اول را به خود اختصاص داده، پس از آن بازه ۸ تا ۱۲ با ۸۶ فقره و بازه ۱۲ تا ۱۶ با ۸۲ فقره قرار دارند.
گروههای سنی بیشتر درگیر تصادفات
کشیر با اشاره به گروه سنی آسیبدیده اظهار داشت: گروه سنی ۱۸ تا ۳۰ سال با ۱۴۰ نفر رتبه اول، گروه ۳۰ تا ۴۰ سال با ۱۱۲ نفر رتبه دوم و گروه ۴۰ تا ۵۰ سال با ۸۳ نفر رتبه سوم را در آمار تصادفات جرحی داشتهاند.
آمار تصادفات بر اساس روز هفته
وی همچنین آمار تصادفات بر اساس روزهای هفته را اینگونه بیان کرد: روز سهشنبه با ۱۰۳ فقره بیشترین و روز یکشنبه با ۱ فقره کمترین تعداد تصادفات جرحی را داشته است.
سرهنگ کشیر افزود: با توجه به فصل تحصیل و کاهش مسافرتها، تردد بیشتر در خیابانهای اصلی داخل شهر انجام میشود و این موضوع باعث افزایش تصادفات در این معابر نسبت به بزرگراهها شده است. همچنین با نزدیک شدن به روزهای پایان هفته، به دلیل افزایش تردد، روز سهشنبه رتبه اول تصادفات را دارد.
تصادفات جرحی بر اساس نوع راه
معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ تصریح کرد: در هفته اول مهر، ۱۳۱ فقره تصادف در بزرگراهها، ۲۳۷ فقره در خیابانهای اصلی و ۶۰ فقره در خیابانهای فرعی ثبت شده است.
