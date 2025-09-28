https://mehrnews.com/x398ZN ۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴ کد خبر 6605140 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۴ بسته خبری شبانه ۶ مهر ماه ۱۴۰۴ سیستان و بلوچستان زاهدان - در بسته خبری امشب سیستان و بلوچستان به مهمترین رخداد های این استان در تاریخ ۶ مهرماه ۱۴۰۴ می پردازیم. دریافت 29 MB کد خبر 6605140 کپی شد مطالب مرتبط نایب قهرمان ووشو جهان با نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان دیدارکرد خانه یک شهروند روستای قرقری در خاک فرو رفت آبتین: ۱۰۰ متر تور ماهیگیری غیرمجاز در سد «پیشین» جمع آوری شد برچسبها بسته خبری خبرگزاری مهر زاهدان
نظر شما