نایب قهرمان ووشو جهان با نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان دیدارکرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ریگی، ملی‌پوش ووشو سیستان و بلوچستان و نایب‌قهرمان مسابقات جهانی چنگدو چین، ظهر یکشنبه با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان با آیت‌الله مصطفی محامی دیدار و به گفت‌وگو پرداخت.

️وی در این دیدار مشکلات و موانع پیش روی خود در مسیر قهرمانی را مطرح کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

️آیت‌الله محامی نیز با استماع مشکلات و مطالبات این ورزشکار قول پیگیری از مبادی ذی‌ربط را داد و خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد که باید به قهرمانان ورزشی توجه ویژه شود و تلاش شود تا مشکلات آنان به حداقل برسد تا این ورزشکاران بتوانند بدون دغدغه تنها برای افتخارآفرینی در میادین ورزشی تلاش کنند.

️همچنین در پایان این دیدار به پاس افتخار آفرینی این قهرمان ملی هدیه‌ای توسط نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان به این ورزشکار تقدیم شد.