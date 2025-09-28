  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۲۴

نایب قهرمان ووشو جهان با نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان دیدارکرد

نایب قهرمان ووشو جهان با نماینده ولی فقیه در سیستان وبلوچستان دیدارکرد

زاهدان - ملی‌پوش ووشو سیستان و بلوچستان و نایب‌قهرمان مسابقات جهانی چنگدو چین، با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان با آیت‌الله محامی دیدار و به گفت‌وگو پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا ریگی، ملی‌پوش ووشو سیستان و بلوچستان و نایب‌قهرمان مسابقات جهانی چنگدو چین، ظهر یکشنبه با حضور در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان و بلوچستان با آیت‌الله مصطفی محامی دیدار و به گفت‌وگو پرداخت.

️وی در این دیدار مشکلات و موانع پیش روی خود در مسیر قهرمانی را مطرح کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

️آیت‌الله محامی نیز با استماع مشکلات و مطالبات این ورزشکار قول پیگیری از مبادی ذی‌ربط را داد و خطاب به مدیرکل ورزش و جوانان استان تاکید کرد که باید به قهرمانان ورزشی توجه ویژه شود و تلاش شود تا مشکلات آنان به حداقل برسد تا این ورزشکاران بتوانند بدون دغدغه تنها برای افتخارآفرینی در میادین ورزشی تلاش کنند.

️همچنین در پایان این دیدار به پاس افتخار آفرینی این قهرمان ملی هدیه‌ای توسط نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان به این ورزشکار تقدیم شد.

کد خبر 6605136

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها