برگزاری اولین دوره مسابقات ۱۰۰۰ امتیازی مردان مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، اولین دوره مسابقات هزار امتیازی مردان استان مازندران با حضور ۵۶ ورزشکار از سراسر استان به میزبانی هیئت آمل در باشگاه «راکت کلاب» این شهرستان در حال برگزاری است.

این رقابت‌ها به مدت هفت روز ادامه دارد و هشت نفر برتر این مرحله مشخص می‌شوند. این نفرات از فردا به جمع ۲۴ بازیکن حاضر در جدول اصلی اضافه خواهند شد تا رقابت خود را برای کسب عنوان قهرمانی آغاز کنند.

الوند نامجو، سرداور این دوره مسابقات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کیفیت بالای رقابت‌ها گفت: با توجه به اینکه برای نخستین بار مبلغ جوایز این مسابقات به ۱۰۰ میلیون تومان افزایش یافته، سطح کیفی بازی‌ها به شکل محسوسی ارتقا یافته و بهترین بازیکنان استان در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده‌اند. بدون شک در جدول اصلی شاهد مسابقاتی بسیار جذاب و دیدنی خواهیم بود.

وی افزود: قهرمان این دوره علاوه بر دریافت هزار امتیاز، در رده‌بندی استانی (رنکینگ مازندران) جایگاه بهتری کسب خواهد کرد.